Keď tréner dorastencov Liskovej hovorí o svojom kolektíve, má až zimomriavky

Po jesennej časti nedohraného ročníka 2019/2020 patrila starším dorastencom OŠK Lisková v V. lige, skupine B, piata priečka. V aktuálnej sezóne sú chalani v IV. lige druhí.

29. dec 2020 o 12:00 Ján Svrček

LISKOVÁ. Družstvo získalo 26 bodov (8 víťazstiev – 2 remízy – 2 prehry) a pozornosť púta aj zaujímavé skóre 52:11. To si Liskovčania nahonobili hlavne vďaka štyrom streleckým kanonádam – v Bytči 8:2, nad Tvrdošínom 6:0, nad Staškovom 9:0 a vo Vrútkach 12:0. Medzi najlepšími piatimi kanoniermi má OŠK dvoch hráčov, druhého Olivera Kubalu (13 gólov) a Sebastiána Šrobára (10 gólov) na 3. – 5. mieste. O doterajšej časti súťaže sme hovorili s trénerom Rudolfom Gromom, ktorý druhú sezónu vedie liskovskú devätnástku.



Ako ste z piatej ligy skočili do štvrtej?



Išlo o zhodu náhod, priznám sa, sám som zostal prekvapený. Družstvá, ktoré skončili pred nami, neprejavili záujem o štart v štvrtej lige. Celú situáciu sledoval náš funkcionár Pavol Kubala, on mi aj oznámil, že ideme hrať vyššiu. Samozrejme, bol som zvedavý, prečo sa tak stalo. Určite, človeka to potešilo.



Čo poviete na aktuálnu tabuľku a dvanásť odohraných zápasov?



Ide o výborný pocit. Vedel som, že v tomto mančafte sa nachádza nemalý potenciál, akurát bolo treba chlapcov nakopnúť a do družstva vniesť trochu celkovej i taktickej disciplíny. Od začiatku sezóny družstvo pôsobí ako tím, hráči si navzájom dokážu pomôcť v zápasoch i na tréningoch. Páči sa mi, že nič nevyčítajú, naopak, vždy sa dokážu povzbudiť. Je paráda pracovať s takýmto kolektívom. Chalani pravidelne chodia na tréningy, vždy je ich jedenásť – trinásť.