Radnica už druhý raz v tomto roku prichádza s návrhom na zvýšenie poplatku za odpad

30. dec 2020 o 10:03 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovskomikulášska radnica sa bude snažiť na druhý pokus presvedčiť poslancov o potrebe razantnejšieho zvýšenia ročného poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre budúci rok. Na stredajšie rokovanie mestského zastupiteľstva pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), prijatím ktorého by paušálny ročný poplatok stúpol na 35 eur.



Poslanecká väčšina na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva neakceptovala pripravený návrh VZN a odsúhlasila miernejšie zvýšenie ročného poplatku z 22,55 eura na 27 eur.

"Žijeme v časoch, keď ľudia obracajú každé euro a nebolo by dobré zaťažovať ich skokovým zvýšením poplatku. Aj zvýšenie poplatku na 27 eur nie je malé, ale podľa mňa je primerané," vysvetlil postoj najsilnejšieho poslaneckého klubu Nový Mikuláš jeho predseda Vincent Kultan.



Po troch mesiacoch prichádza radnica s opakovaným návrhom na zavedenie 35-eurového poplatku a zdôvodňuje to novými povinnosťami samosprávy v súvislosti so zberom kuchynského a zeleného odpadu. Ich predpokladané výdavky vyčíslila na takmer 142-tisíc eur.

"Ak poplatok zostane na doteraz schválenej úrovni, strata pre mesto spojená s odpadovým hospodárstvom bude v budúcom roku takmer 500-tisíc eur," upozorňuje radnica.

