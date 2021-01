Bojovnosť proti Zvolenu nestačila

Hokejisti Liptovského Mikuláša podľahli v nedeľňajšom (3. 1. 2021) zápase 27. kola Tipos extraligy na svojom domácom ľade hosťom zo Zvolena 3:1.

3. jan 2021 o 19:59 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hostia začali veľmi dobre, vypracovali si prvé šance, no Mikúš a po ňom McPherson neuspeli. V 9. minúte sa však už McPherson mohol tešiť z gólu, keď premenil nájazd po skvelej prihrávke Nuutinena. V prvej tretine mohli hostia svoju prevahu zvýrazniť ďalšími gólmi, ale brankár Kaarlehto podržal Liptákov. V závere sa však puk po strele Tullia obtrel o ľavú žŕdku.

Brankár domácich vytiahol skvelý zákrok aj na začiatku druhej tretiny, neskôr mu po strele Kelemena pomohla žŕdka. V 33. minúte hrali Liptáci presilovku a Portokalis šikovným tečom po strele Jesusa vyrovnal na 1:1. Hostia si však onedlho vzali vedenie naspäť, ich druhý gól strelil Puliš.

Žŕdka zvonila za Karalehtom aj na začiatku tretej tretiny po strele Melancona. Zvolen mal aj v treťom dejstve jasnú prevahu, hralo sa prevažne v obrannom pásme domácich, definitívu však hostia potvrdili 23 sekúnd pred koncom. Puk do prázdnej bránky poslal McPherson, pre ktorého to bol druhý gól v zápase.

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 1:3 (0:1,1:1,0:1)

Góly: 33. Portokalis (Jesus) – 9. McPherson (Nuutinen), 38. Puliš (Mikúš, Ivan), 60. McPherson (Nuutinen). Rozhodovali: Tvrdoň, Žák - Kacej, Šoltés, vylúčení 4:2, presilovky 1:0, oslabenia 0:0, bez divákov.

L. Mikuláš: Kaarlehto – Robertson, Pavúk, Valtola, Petran, Mezovský, Jesus, Droppa, Rusina – Štrauch, Uhrík, Huna – Hamráček, Lištiak, Michalík – Tullio, McShane, Portokalis – Haluška, Nemec, Bača

Zvolen: Trenčan – Betker, Kotvan, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Gubančok, Hatala – Bondra, Mikúš, Puliš – McPherson, Zuzin, Nuutinen – Stupka, Halama, Kelemen – Marcinek, Tibenský, Chlepčok

