V černovskom chotári zachraňujú studničky starých otcov

V Černovskom chotári mali vyše dvadsať studničiek, miestni dobrovoľníci sa pustili do ich obnovy. A darí sa im to, studničky sú nielen funkčné, ale naozaj pôsobivé.

16. jan 2021 o 11:25 Martin Pavelek

RUŽOMBEROK. Voda, nenahraditeľná tekutina, bez ktorej nemôže žiť nielen človek, ale ani príroda. Bez vody by nebol život na Zemi.

Slovensko patrí medzi vodné veľmoci nielen množstvom na jedného obyvateľa, ale aj kvalitou. Naši predkovia to síce nevedeli, no vodu si aj tak vážili. V tých časoch nemali k dispozícii plastové fľaše, ktoré si dnes môžeme naplniť, keď ideme na turistiku či za prácou do poľa a lesa. Preto si každý zdroj pitnej vody chránili a starali sa oň.

Aby neprišli o vodu

Súvisiaci článok Černovskí cyklisti osadili výhľadovú lavičku Čítajte

„V černovskom chotári sme mali viac ako dvadsať studničiek,“ hovorí Patrik Habo, poslanec za mestskú časť Černová.

„Postupne však chátrali a približne päť už úplne zaniklo. Zostávajúce sme sa rozhodli zachrániť.“ Rukávy si vysúkali a do práce sa pustili členovia Občianskeho združenia Černovský chotár. Pomáhajú im pri tom turisti z TJ Máj a členovia občianskeho výboru mestskej časti Ružomberok-Černová.

„Aktivitu pri opravách studničiek sme v Černovej začali a chceme v nej pokračovať z dôvodu podpory návštevníkov nášho chotára, vyššej atraktivity turistických chodníkov a najmä z úcty k našim predkom, ktorí sa v minulosti o svoj chotár s láskou starali a citlivo ho využívali pre ich živobytie,“ hovorí Habo, ktorý je predsedom OZ Černovský chotár.

Upravujú prameň aj okolie

Súvisiaci článok Magurské studničky Čítajte

Dnes sa už turisti či okoloidúci môžu občerstviť vodou z dvanástich vynovených studničiek. Podľa Haba im ostáva opraviť ešte približne osem.

„Každú opravenú studničku sme vyčistili, vykopali žriedla, osadili nerezové výtokové rúry alebo doplnili zemnú odberovú vaňu. Následne sme ku každej doplnili nové drevené prestrešenie s pôvodným dobovým názvom.“

Niektoré mali upchané žriedla, boli zasypané lístím a zemou, zarastené. Chýbalo im označenie a prestrešenie, čo je dôležitým znakom pre tých, ktorý prídu k nim prvý raz, že voda je pitná. Pri niektorých zároveň spevnili prístupový chodník, vodu odviedli do cestných odrážok alebo potokov, doplnili lavičky, poháre a smetné koše.

V chotári majú iba jediný prameň s minerálnou vodou – Černovský medokýš v Nižnom poli. Ten už rekonštrukciou prešiel, postavili nad ním aj prístrešok s posedením. Na jar sa chytajú na studničky na pasienkoch v lokalite Srazy, na Jamiskách a za Novým závozom.

„Zatiaľ nás to stálo približne šesťtisíc eur, ktoré sme získali z rôznych grantov, od sponzorov, prispeli aj papierne Mondi SCP. Našou investíciou sú hodiny práce,“ hovorí Habo.

Každá studnička dostane vlastné, jedinečné prestrešenie. „Vyberáme motívy, ktoré sa hodia k danej lokalite. Veľmi nám v tom pomáha náš člen Valent Janči. Celkovo sa na prácach podieľa približne dvadsať ľudí, z toho štyria pravidelne.“

Ich záslužná činnosť ale pri vode nekončí. Zveľaďujú aj prostredie chotára opravami a obnovami lesných chodníkov, mostíkov ponad potoky, krížov, kaplniek.

Súvisiaci článok