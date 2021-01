O výsledku sa rozhodlo až v samostatných nájazdoch

Hokejisti Liptovského Mikuláša v nedeľnom (10. 1.) zápase 30. kola Tipos extraligy na svojom domácom ľade podľahli hosťom z Košíc 4:3 až po nájazdoch.

10. jan 2021 o 20:45 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Priebeh zápasu: V úvode zápasu si ani jeden tím nedokázal vypracovať výraznejšiu príležitosť a strelecké pokusy mali iba propagačný charakter. V 9. minúte však putoval na trestnú lavicu hosťujúci Pospíšil, ktorý si za vrazenie na mantinel vyslúžil aj osobný trest. Domáci presilovku využili, keď Valtolovu strelu dorazil Michalík.





Košice v druhom dejstve hýrili aktivitou, ale nevyužili dve presilovky. V 29. minúte síce Klhůfek prekonal brankára Kaarlehta, ale jeho gól rozhodcovia neuznali. Domáci mali problém s disciplínou, Kaarlehteho zdržovanie hry ešte Košičania nepotrestali, ale vylúčenie Baču už áno. V 32. minúte Reway tečoval strelu Chovana od modrej čiary a vyrovnal. Košiciam stačilo tridsať sekúnd a dostali sa do vedenia, keď sa presadil Belluš. Radosť im dlho netrvala, v 36. minúte putoval na trestnú lavicu Baránek a Mikuláš udrel. McShane vybojoval puk, ideálne prihral Tulliovi a ten bez ťažkostí vyrovnal. Ani Liptákom netrvalo dlho a opäť naklonili misky váh na svoju stranu, v 38. minúte skóroval Petran.



"Oceliarom" sa podarilo opäť vyrovnať v 46. minúte. A opäť potrestali vylúčenie domáceho hráča. Na konci ukážkovej kombinácie bol Mráz - 3:3. Pätnásť sekúnd pred klaksónom dostal Klhůfek opäť puk do bránky, ale aj druhýkrát mal posledné slovo videorozhodca, ktorý jeho zásah anuloval. V predĺžení bol blízko k rozhodnutiu McShane, ktorý sa dostal do úniku, ale v koncovke nepochodil. V nájazdoch mali viac šťastia Košičania, keď jediným úspešným exekútorom bol Chovan.

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 3:4 pp a sn (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 10. Michalík (Valtola), 37. Tullio (McShane), 38. Petran (Rud. Huna, Štrauch) - 32. Reway (Chovan, Pavlin), 32. Belluš, 46. Mráz (Chovan, Baránek), rozhod. nájazd: Chovan. Rozhodovali: Goga, Lokšík - Jurčiak, Crman, vylúčení: 9:4 na 2 min., navyše Pospíšil 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Liptovský Mikuláš: Kaarlehto – Nemec, Robertson, Petran, Valtola, Jesus, Mezovský, Pavúk, Droppa – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Tullio – Bača, Uhrík, Kalousek

Košice: Sedláček - Baránek, Pavlin, Růžička, Michalčin, Deyl, Cibák, Kiss, Novota - Klhůfek, Pospíšil, Reway - Chovan, Mráz, Jenyš - Jokeľ, Vrábeľ, Belluš - Vrábeľ, Havrila, Milý

