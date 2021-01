Vyhlásenie je zatiaľ bez dekorovania

Liptovský futbalový zväz (LFZ) na svojej oficiálnej stránke zverejnil výsledky ankety Jedenástka roka 2020. Tiež mená najlepších trénerov.

13. jan 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Prvý raz to bolo za rok 2012, kedy sme spoznali najlepších futbalistov LFZ podľa jednotlivých postov. Bol to jeden bod z programu, na ktorom vtedy nový šéf liptovskej koženej Igor Repa aj postavil svoju kandidatúru.

Uskutočnilo sa osem dielov, no nad deviatym visel vážny otáznik. Jar 2020 úplne vyzmizíkoval COVID a ani celý jesenný program novej sezóny sa nenaplnil. Napokon predsa došlo k hlasovaniu.

„Samozrejme, zvažovali sme, ako s anketou naložíme, netajím, boli rôzne názory. Škoda by bolo však už dlhoročnú tradíciu prerušiť. Napokon sme išli do toho. Hoci nezareagovali všetky kluby šiestej ligy, mali sme aj podporné hlasy delegátov jednotlivých zápasov,“ rozhovoril sa Repa.



V januári 2020, keď laureátov hostil kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, išlo o fantastický športovo-kul-túrny a spoločenský večer, smelo možno povedať, že nadregionálnej úrovne.

„Na tie chvíle sa nedá zabudnúť. Naším plánom bolo nadviazať na podobný galaprogram, žiaľ, pandémia všetko zmenila. Určite sa takto nestretneme, no najlepších futbalistov chceme oceniť na ich domácich zápasoch. Máme pripravené ešte aj návrhy osobností LFZ, o ktorých budú hlasovať per rollam členovia nášho výkonného výboru,“ pripojil prvý muž liptovského futbalu.



Z lanských laureátov si miesto v ideálnej zostave udržali: brankár Juraj Španko (Liptovský Ján), Tomáš Gejdoš (Liptovská Teplá) a Erik Alexy (Važec). Po ročnej pauze sa späť vrátili Marko Kučera (Ludrová) a Peter Kinik (Lubeľa).Prvý raz sa absolútne najlepším hráčom stal Peter Kokavec, ml. (Palúdzka), pričom pred rokom tento honor patril Marekovi Herčutovi (Liptovský Ján).



Jedenástka LFZ 2020: Juraj Španko (Liptovský Ján) 3/1, Marko Kučera (Ludrová) 6/2, Peter Kinik (Ľubeľa) 7/1, Tomáš Gejdoš (Liptovská Teplá) 2/4, Erik Alexy (Važec) 3/1, Matej Lovás (Liptovská Teplá) 4/0, Peter Kokavec, ml. (Palúdzka) 6/1, Filip Legerský (Dúbrava) 3/2, Martin Malacký (Liptovský Ján) 6/1, Miroslav Bobek (Liptovská Teplá) 6/2, Jozef Tropp (Važec) 3/1. (hlasy klubov/ pomocné hlasy delegátov zápasov).

Najlepší hráč: Peter Kokavec, ml.

Najlepší tréner dospelých: Peter Kokavec, st. (Palúdzka),

Najlepší tréner mládeže: Juraj Moravčík (Černová).

