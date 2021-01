Jasná zíva prázdnotou

Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku je vyľudnené.

11. jan 2021 o 12:25 Tomáš Kučera, Ľubica Stančíková

JASNÁ. "V týždni je to slabota, cez víkend ľudia chodia, ale nedá sa to ani porovnať s klasickou zimou," dozvedeli sme sa od zamestnanca, ktorý dohliada na veľké záchytné parkovisko na Lúčkach v stredisku Jasná.

Vez víkend bolo na hlavnom parkovisku cez 200 áut, na Bielej púti ich napočítali od 30 do 50. Sú to najmä miestni, no vidieť aj cudzie autá.

"Nedá sa skontrolovať podľa ešpézetky, či je to človek s miestom bydliska v Liptovskomikulášskom okrese. Veľa ľudí jazdí na firemných autách."

Stredisko Jasná vyberalo od skialpinistov či bežkárov dobrovoľné príspevky na údržbu tratí. Po novom však vyberajú päť eur za parkovné.

Majitelia sezónnych skipasov, pokiaľ sa vedia preukázať, podľa našich skúseností parkovné platiť nemusia. Z toho potom hradia aspoň čiastočne údržbu tratí, zasnežovanie, ktoré stále beží.

Videli sme, že občas púšťajú aj kabínkové lanovky, tie idú prázdne, púšťajú ich z technických dôvodov.