Kde a ako sa objednať na antigénové testovanie na Liptove

Štyri odberné miesta na antigénové testovanie už fungujú na časenku.

12. jan 2021 o 8:50 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Na Liptove funguje jedenásť odberných miest. Štyri sú v Liptovskom Mikuláši, päť v Ružomberku a dve v Liptovskom Hrádku.

Ak sa chcel niekto nechať otestovať, funguje to tak, že príde v čase prevádzkových hodín, postaví sa do radu a čaká. Postupne pribúdajú miesta, kde to nie je potrebné, záujemca o testovanie príde na deň a dátum, ktorý mu vyhovuje.

Na štyri odberné miesta na Liptove sa už objednáva elektronicky. Zaregistrovať sa treba na odberné miesta v Liptovskom Mikuláši v Demänovej, v Liptovskom Hrádku na adrese Pri železnici 1737. Na objednávku fungujú aj dve miesta v Ružomberku, na Podhore a na Bystrickej ceste 16. Na tieto odberné miesta už nemožno prísť bez toho, aby sa záujemca o testovanie vopred neobjednal.

Najprv treba vyplniť registračný poplatok na internetovej stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. Tam si záujemca o testovanie vyberie mesto, miesto, dátum a čas odberu. Zaregistrovať sa treba najmenej jeden deň pred testovaním. Na výsledok testu sa nečaká, príde SMS správou.

Ostatné odberné miesta fungujú v pôvodnom režime, teda človek sa musí postaviť do radu a čakať na výsledok. Testovanie je bezplatné.

