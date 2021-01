V liptovskom prípravnom derby sa hral slušný futbal

MFK Ružomberok remizoval s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2.

18. jan 2021 o 17:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

RUŽOMBEROK, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Kým fortunaligista týmto duelom otvoril svoj program zápasových prób, tak pre jesenného vicemajstra II. ligy, to už bola druhá zimná konfrontácia.

Týždeň predtým zverenci trénera Mareka Petruša egál (1:1) uhrali na ihrisku takisto mužstva najvyššej súťaže Pohronia Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa.

MFK Ružomberok hral v okyptenej zostave

Domáci kouč Ján Haspra sa pri ouvertúre musel zaobísť okrem dlhodobejších maródov Tomáša Bobčeka a Mateja Kochana aj o ďalších stabilných hráčov, ktorých stopli zranenia – Jána Masla, Mateja Čurmu, Martina Regáliho, Ladislava Almásiho, Martina Boďu a Adama Brenkusa. Hneď od začiatku ružomberský kormidelník testoval dvoch novicov – v obrane len 17-ročného Jakuba Luku zo žilinského dorastu a v strede poľa o dva roky staršieho Olivera Luterána, ktorý naposledy hrával v druholigovom Poprade.

Návrat Madleňáka

Úvodný polčas ovládli domáci futbalisti, ale k ohrozeniu svätyne Tatrana sa nedostávali. Prvý vzruch prišiel až v 24. min., keď po priamom kope Kostadinova skóre otvoril Madleňák.

„Domáci hráč zle odkopol loptu, tá pristála pri mne a už som ju len doťukol do siete,“ opísal gólový moment Matej Madleňák, ktorý opäť vybehol na pľac po takmer dvojmesačnej pauze.

„Naposledy som hral v 15. kole Fortuna ligy proti Nitre (3:0), v tom zápase som sa zranil, preto posledné tri jesenné kolá boli bezo mňa. Samozrejme, bolo príjemné zase nastúpiť. Oproti spoluhráčom som však nebol vo väčšej nevýhode, veď všetci mali dlhšiu zápasovú prestávku. V prvom polčase, hoci bolo tam tiež dosť nepresností, sme súperovi takmer nič nedovolili, v druhom už hra mala iný obraz,“ pripojil 21-ročný stredopoliar Ruže. Po polhodine hry sa Kostadinov snažil prelobovať gólmana hostí Lukscha, no umný zámer nešikovne zrealizoval. V 42. min. prvý raz bol v akcii strážca ružomberskej svätyne Krajčírik, keď do koša stiahol len propagačný pozdrav, ktorý vyslal Káčerík.

Osmelený druholigista

Po zmene strán dovtedy v ofenzíve sterilní Mikulášania začali byť odvážnejší a nebezpečnejší smerom dopredu. Hra sa viac-menej prelínala z jednej strany na druhú, no hostia očividne šliapali za vyrovnaním. V 54. min. Zsigmund vo veľkom