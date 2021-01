Medlovej tesne ušlo finále v Big Air

Slovenská reprezentantka v snowboardingu Klaudia Medlová skončila v prvom kole Svetového pohára v disciplíne Big Air na siedmom mieste.

19. jan 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, KREISCHBERG. Liptáčka a olympionička Klaudia Medlová skončila na prvom tohtoročnom Svetovom pohári v snoubordingu v disciplíne Big Air (veľký skok), ktorý sa konal 9. januára v rakúskom Kreischbergu, na siedmom mieste, a tak je tesne ušiel postup do finálovej šestky.

Medlová zaostala za šiestou Anniko Morganovou len o 2,60 bodu.

Výsledky ženy– Big Air:

1. Zoi Synnottová Sadowská (N.Zél.) 162,40, 2. Kokomo Murase (Jap.) 161,80. 3. Anna Gasserová (Rak.) 161,40,..., 7. Klaudia MEDLOVÁ (SR) 138,60

Klaudia sa na dva dni zastavila aj doma na Liptove, kde sme sa s ňou spojili, aby sme vám priniesli jej dojmy zo Svetového pohára a zároveň sa spýtali na jej najbližšie športové plány.



Ako ste boli spokojná so svojím vystúpením v úvodom kole Svetového pohára?

Od posledného môjho štartu na sveťáku ubehol už takmer rok, preto, popravde, som nemala žiadne veľké očakávania od prvého kola. Ale musím povedať, že veľká spokojnosť so siedmym miestom. Keby mi niekto pred štartom povedal, že mi miesto vo finálovej šestke unikne len o jedno miesto a pár bodov, asi by som mu vôbec neverila.



Vieme, že v minulosti ste si doliečovali aj zranené koleno, čo nabúralo aj vašu prípravu. Momentálne to ako vyzerá?

S tými kolenami už mám problémy veru dlhšie. Od štyroch rokov som sa venovala gymnastike, hneď nato lyžovaniu a teraz predovšetkým snoubordingu. Asi sa už podpisuje nejaká únava kolien a to mi spôsobuje bolesti. Raz to je lepšie, inokedy zas horšie. Určite na to majú veľký vplyv aj dopady pri skokoch, kde tie nohy a kolená dostávajú zabrať. Niekedy už nie je ani ten pôžitok z tréningu, keď musím ísť cez bolesť. Preto som si dala aj miernu nútenú pauzu, kde som tie kolena doliečovala. Chodila som na injekcie do oboch kolien, plus pravidelné cvičenie na suchu a to mi dosť pomohlo. Momentálne je to oveľa lepšie. Uvidíme v budúcnosti, či kolená vydržia, verím, že áno.



Takže menej je niekedy viac?

Presne tak. Ja sa snažím počúvať svoje telo. Preto po týždňových tréningoch na snehu si dám zas chvíľku od snehu pauzu a cvičím na suchu. Vyhovuje mi to tak a vyzerá, že to prospieva aj kolenám.



Vráťme sa ešte k sveťáku. Predviedli ste tam zaujímavý skok double bekster rodeo 900. Môžete nám to trošku opísať?