Odišla jednotka, príležitosť pre Ivana Krajčírika

Brankára Macíka nahradil v MFK Ružomberok Krajčírik.

20. jan 2021 o 17:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. V súťažnom ročníku 2019/2020 stál v najvyššej súťaži medzi ružomberskými žrďami v trinástich zápasoch a odchytal aj obe stretnutia Európskej ligy proti Levski Sofia (dvakrát 0:2). V jeseni sa však Ivan Krajčírik vo Fortuna lige iba raz dostal do brány.

Keďže dlhoročná opora Ruže Matúš Macík spojil svoju ďalšiu kariéru s českou Sigmou Olomouc, tým pádom sa z Krajčírka stala pod Čebraťom brankárska jednotka.



Ako vnímate svoje nové postavenie v mužstve – oslovili sme 20-ročného Demänovčana.

Som rád, že po dlhšej dobe prichádza šanca pravidelne chytať. Dúfam, že ju využijem a pomôžem chalanom svojimi výkonmi a spoločne sa nám podarí vybojovať prvú šestku. Samozrejme, uvedomujem si, že je to takisto obrovská zodpovednosť.



Máte asi za sebou ťažké obdobie, len s jedným jesenným fortunaligovým štartom, aj to až v závere roka. Keďže klub zrušil druholigový B tím, o nejakej zápasovej praxi nemôže byť ani reč, čo vy na to?

Ja si myslím, že všetko zlé je aj na niečo dobré. Psychicky sa takto človek zoceľuje.