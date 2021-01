Liptovský šachisti zaznamenali úspešný rok 2020

Aj keď rok 2020 bol ochudobnený o mnohé športové podujatia, šachisti stihli počas zmiernenia opatrení zorganizovať viaceré šachové turnaje. Liptovská šachová škola bilancuje rok.

21. jan 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Rok 2020 v celom športovom svete poznačila pandémia. Len v niektorých športoch sa uskutočnili majstrovstvá sveta, Európy či majstrovstvá republiky. Šachoví organizátori zo Slovenska stihli v letných mesiacoch počas zlepšenia epidemiologickej situácie zorganizovať mnohé šachové turnaje a podujatia, ako majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu mužov a žien, majstrovstvá Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách. Šachisti z Liptovskej šachovej školy sa nestratili a na podujatiach dosiahli pekné úspechy.

Šachistky sa stali majsterkami

Majstrovstvá Slovenska v šachu mládeže sa hrali od 15. do 22. augusta 2020 v Ľubovnianských kúpeľoch. I keď výpravy jednotlivých družstiev neboli veľmi početné, tí najlepší nechýbali. Výborne sa darilo liptovským dievčatám. Majsterkami Slovenska v šachu sa stali Martina Tarageľová v kategórii do 18 rokov a 20 rokov. Simona Koreňová v kategórii do 16 rokov. Kategórie dievčat od 16 do 20