Mikulášsky hokejisti si pripísali štvrté víťazstvo sezóny

V 32. kole najvyššej Tipos extralige si Liptáci poradili s hosťami z Nových Zámkov 3:1.

17. jan 2021 o 21:07 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Priebeh zápasu: Prvú veľkú príležitosť mali hosťujúci hráči, keď v 5. minúte využil Seppänen chybu Rudolfa Hunu a ocitol sa pred bránkou, no Kaarlehta neprekonal. Na brankárovi domácich následne stroskotal aj Jurík a Ondrušekov pokus skončil na žŕdke. Domáci si zahrali od 7. minúty presilovku, no Kiviaha v bránke hostí neohrozili a takmer inkasovali, keď im ušiel Doggett. Nerozhodný stav platil do 9. minúty, keď sa už hostia tešili z gólu. Kaarlehto vyrazil Šeligovu strelu len pred seba a Doggett dorazil puk do siete – 0:1. Nové Zámky si mohli vypracovať aj vyšší náskok, no Clarke ani Bajtek svoje šance nepremenili. V 17. minúte udreli domáci, keď sa po peknej kombinácii v presilovke presadil Michalík – 1:1.



Zámky mohol poslať do vedenia hneď v úvode 2. tretiny Seppänen, ale vo veľkej šanci sa nepresadil. V ďalších minútach sa hralo najmä v strednom pásme a ubudlo väčších šancí. Domáci si vypracovali prvú až po polhodine hry a hneď z nej vyťažili vedúci gól. McShaneova strela skončila na bránkovej konštrukcii, no Tullio sa už z dorážky nemýlil – 2:1. Liptáci si potom v krátkom slede zahrali dve presilovky, ale nedokázali pridať ďalšie góly. V závere sa to v početnej výhode nepodarilo ani hosťom.

Hráčom Liptovského Mikuláša sa v tretej tretine darilo brániť tesný náskok. Súpera nepúšťali do vyložených šancí, v 46. minúte prežili jedno oslabenie a v záverečnej desaťminútovke aj dlhé päťminútové po vylúčení Hamráčka za napadnutie. Dve minúty pred koncom si skomplikovali situáciu, keď dostal Valtola dve minúty za zdržovanie hry a Zámky hrali 6 na 4. Mikuláš však situáciu zvládol a Rudolf Huna dve sekundy pred koncom upravil do prázdnej bránky na 3:1.

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC Mikron Nové Zámky 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 17. Mihalík (Oško), 31. Tullio (Portokalis, Mezovský), 60. Rud. Huna (Petran, Kaarlehto) – 9. Doggett (Seppänen, Šeliga). , vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše: Hamráček 5+DKZ za napadnutie – Jurík 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov.

Liptovský Mikuláš: Kaarlehto – Nemec, Robertson, Petran, Valtola, Jesus, Mezovský, Pavúk, Droppa – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Tullio – Kalousek, Uhrík, Bača

Nové Zámky: Kiviaho – B. A. Clarke, Västilä, Ordzovenský, Fereta, Mikuš, Holenda, Šeliga – Seppänen, Doggett, Števuliak - Andrisík, Embrich, Bajtek - Zahradník, Holovič, Jurík - Ondrušek, Rehák

