Mesto Liptovský Mikuláš hľadá zdravotníkov na plošné testovanie

Mesto chce zriadiť odberné miesta na najbližší víkend.

19. jan 2021 o 14:46 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. "Mesto Liptovský Mikuláš hľadá zdravotníckych pracovníkov do odberných štábov na vládou ohlásené celoplošné testovanie, a to na víkend 23. a 24. januára 2021," informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Podľa predbežných informácií by mali mestom zriadené odberné miesta fungovať od 8.00 h do 20.00 hod.

Záujemcovia z radov zdravotníkov do víkendových odberných tímov sa môžu hlásiť na mail d.chromekova@mikulas.sk do 21. januára 08.00 hod..

"Odmena pre zdravotníkov je vo výške 20 eur na hodinu v hrubom a tri stravné lístky v hodnote 4 eurá na deň," doplnila Čapčíková.

Súvisiaci článok Liptovský Hrádok rozšíri možnosť otestovať sa o ďalšie odberové miesta Čítajte

Mesto zároveň vyzýva obyvateľov, aby sa, pokiaľ môžu, dali pretestovať na už fungujúcich odberných miestach. Na území mesta aktuálne fungujú štyri, pred budovou Červeného kríža, na záchytnom parkovisku v Demänovej, pri nemocnici na na vojenskom útvare v Liptovskej Ondršovej na Mútniku.

"Súčasne odporúčame ľuďom preveriť si možnosť otestovať sa tiež u svojho zamestnávateľa," uzavrela Čapčíková.

Testovať sa bude aj v dedinách. Obce už postupne zverejňujú informácie o termínoch, časoch a niektoré aj o odporúčanom poradí.

Napríklad sa spojilo päť liptovských obcí do jedného odberného miesta. Do Liptovského Ondreja sa od štvrtka do nedele budú testovať nielen domáci obyvatelia, ale aj ľudia z Beňadikovej, Konskej, Jakubovian a Jamníka.