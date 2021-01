Koronavírus: Odberné miesta v Liptovskom Mikuláši

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Liptovskom Mikuláši.

19. jan 2021 o 16:35 Ľubica Stančíková

Mesto Liptovský Mikuláš zverejnilo predbežný zoznam testovacích miest, kde sa budú môcť ľudia otestovať počas víkendu.

"Plánujeme v rámci prebiehajúceho celoplošného testovania otvoriť na víkend 23. a 24. januára pätnásť odberných miest. Ich vytvorenie bude závisieť od zabezpečenia zdravotníckeho personálu, mesto stále hľadá dostatočný počet zdravotníkov," informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Zoznam je zatiaľ predbežný. "Je možné, že zoznam budeme aktualizovať, respektíve ho deň pred testovaním potvrdzovať, a to podľa možností zdravotníckeho personálu," vysvetlila Čapčíková s tým, že odberné tímy na jednotlivé odberné miesta sú stále v štádiu kreovania, v počte odberných tímov, a teda aj odberných miest môžu preto nastať zmeny. O všetkých zmenách bude mesto operatívne informovať prostredníctvom webu, sociálnej siete a oznamov cez mobilné aplikácie.

Vojenské zdravotné sklady - L. Ondrašová (Mútnik), Tehelná ul.: 2 odberné miesta

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov, Kuzmányho 918/15: 2 odberné miesta

Dom kultúry, Hollého 4: 1 odberné miesto

Základná škola J. Kráľa, Podbreziny: 3 odberné miesta

Základná škola Okoličianska, Okoličné: 1 odberné miesto

Základná škola M. R. Martákovej, Nábrežie: 2 odberné miesta

Základná škola Demänovská cesta, Palúdzka: 2 odberné miesta

Kultúrny dom Iľanovo: testuje sa len v sobotu 23.1.: 1 odberné miesto

Kultúrny dom Demänová: testuje sa len v nedeľu 24.1.: 1 odberné miesto

Testovanie by malo prebiehať od 8.00 do 20.00 hod. s posledným odberom o 19.30 hod a dvomi prestávkami (prestávka od 12.00 h do 13.00 h - posledný odber pred prestávkou 11.30h, prestávka od17.00 h do 17.30 h, posledný odber pred prestávkou o 16.30 h).

V Liptovskom Mikuláši nebude poradovník, ľuďom odporúčajú aby chodili podľa počiatočného písmena v priezvisku.

"Odporúčame obyvateľom, ktorých priezvisko sa začína písmenom A až K v abecednom poradí, aby sa zúčastnili na odberoch v priebehu soboty 23. januára. Obyvateľom so začiatočným písmenom priezviska L – Ž odporúčame zúčastniť sa na testovaní v nedeľu 24. januára," uzavrela Čapčíková.