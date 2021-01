Koronavírus: Odberné miesta v obciach na Liptove

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v obciach na Liptove

19. jan 2021 o 17:45 Ľubica Stančíková

Dočasné mobilné odberné miesta na plošné testovanie pripravujú postupne aj obce. Nie všetky oznámenia už zverejnili. Prinášame zoznam tých, ktoré tak urobili. Zoznam nie je kompletný a budeme ho dopĺňať.

Informácie sme vybrali z obecných úradných tabúľ a oznamov na webových stránkach.

DÚBRAVA

Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021. Miestom testovania bude Kultúrny dom, Dúbrava 191.

Čas testovania od 7:30 do 20:00. (prestávka od 11:30 do 12:30 a od 16:30 do 17:30 hod.)

Obyvatelia budú testovaní v poradí podľa súpisného čísla trvalého bydliska podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke obce a doručený do domacností formou letáku.

LIPTOVSKÝ ONDREJ (testujú aj obce KONSKÁ, JAMNÍK, BEŇADIKOVÁ, JAKUBOVANY)

Adresa odberného miesta :

Kultúrny dom Liptovský Ondrej 8, 032 04

Čas:

Štvrtok - 21.01.2021 od 13:00 - 19:30 hod.

Piatok - 22.01.2021 od 8:00 - 19:30 hod.

Sobota - 23.01.2021 od 8:00 - 19:30 hod.

Nedeľa - 24.01.2021 od 8:00 - 12:00 hod.

ĽUBEĽA ( testuje sa aj obec LIPTOVSKÉ KĽAČANY)

Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021. Miestom testovania sú priestory bloku B Základnej školy s MŠ v Ľubeli a vstup na testovanie bude pri vchode do Základnej školy s MŠ smerom k jedálni (oproti pošte)

od 07:30 hod. do 11:30 hod.

od 12:30 hod. do 16:30 hod.

od 17:30 hod. do 20:00 hod.

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

Testovanie bude prebiehať v piatok 22.01.2021 od 16-tej do 20 tej hodiny a v sobotu 23.01.2021 v čase o 7-mej do 19-tej hodiny.

LIPTOVSKÉ SLIAČE

Celoplošné testovanie sa uskutoční v dňoch 23.01.2021 – 24.01.2021 v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod. na dvoch odberných miestach, a to:

Telocvičňa ZŠ J. Hanulu – pre obyvateľov Stredného Sliača

Kultúrny dom – pre obyvateľov Nižného a Vyšného Sliača

(v Nižnom Sliači odberné miesto nemôže byť zriadené z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v ZPS a DSS Liptovské Sliače)

LIKAVKA

Skríningové testovanie sa v Likavke uskutoční počas tohto víkendu 23.01. a 24.01.2021.

Mobilné odberové miesto zastrešuje Kultúrny dom Likavka, kde budú pracovať dva tímy. PRIEBEH TESTOVANIA je nasledovný:

od 8:00 do 20:00 hod. (posledný odber)

Prestávka č. 1: 12:00 do 13:00 hod. (posledný odber pred prestávkou o 11:45 hod.)

Prestávka č. 2: 17:00 do 17:30 hod. (posledný odber pred prestávkou o 16:45 hod.)

VAVRIŠOVO

Vo Vavrišove bude otvorené odberové miesto v sobotu 23.1.2021 v čase od 8,00 do 20,00 h v budove kultúrneho domu.

LIPTOVSKÁ KOKAVA

Skríningové testovanie obyvateľov bude v dňoch 23.01. a 24.01. 2021 v sále kultúrneho domu. Obec zverejnia harmonogram, kedy ľudom odporúča na testy prísť podľa popisného čísla domu. Harmonogram má odporúčací charakter.

BEŠEŇOVÁ

Testovaniesa uskutoční V SOBOTU 23.01.2021 v čase od 07:00 hod. do 20:00 hod. v Kultúrnom dome Bešeňová. Posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod.

Obedná prestávka bude od 11:30 do 12:30 hod. (posledný odber sa uskutoční 11:15 hod.) a večerná prestávka bude od 17:00 hod do 17:30 hod (posledný odber sa uskutoční 16:45 hod.).

VLACHY (testuje sa aj obec Gôtovany)

Testovanie prebehne v dňoch 23. a 24.1.2021 v kultúrnom dome vo Vlachoch. Testovať sa bude podľa súpisných čísel. Obec Gôtovany doručí rozpis do každej domácnosti.

UHORSKÁ VES

Testovanie bude v sobotu 23.01.2021 a v nedeľu 24.1.2021 v kultúrnom dome. Vstup bude cez vestibul opustenie testovania cez záhradu za kultúrnym dvorom.

Obec pripravila podrobný rozpis, nájdete ho tu

LUDROVÁ

Miesto testovania: Kultúrny dom Ludrová

Dátum testovania: 23. 01. 2021

Čas testovania: od 08:00 do 20:00 hod

Čas posledného odberu bude 19:45

Obedná prestávka: 12:00 - 12:45

Popoludňajšia prestávka: 17:00 - 17:30

LIPTOVSKÁ LÚŽNA

Testovanie na COVID-19 sa bude v obci vykonávať v sobotu 23.01.2021 v čase od 07:00 – 20:00. Bližšie informácie budú oznámene včas prostredníctvom rozhlasu a internetovej stránky obce.

SMREČANY (testovať sa bude aj obec ŽIAR)

Skríningové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 zastrešujúce obce Smrečany a Žiar sa uskutoční v sobotu 23. januára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v Smrečanoch v čase od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.

VALASKÁ DUBOVÁ

Informácia z webovej stránky obce: Aktuálne pripravujeme v našej obci odberové miesto na testovanie COVID -19. Testovanie bude prebiehať počas soboty 23.01.2021. Bližšie informácie budeme dopĺňať priebežne.

PARTIZÁNSKA ĽUPČA (testovať sa bude aj obec MALATÍNY)

Plošné testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa v obci Partizánska Ľupča bude konať v sobotu 23.1.2021 v čase od 08: 00 do 20:00 hod.

Odberné miesto je zriadené na námestí obce Part. Ľupča - pred kultúrnym domom.

LIPTOVSKÉ REVÚCE

Testovať sa bude v telocvični Základnej školy s materskou školou LEN v SOBOTU 23.1.2021 od 8.00 do 18.00 hod.

LIPTOVSKÁ SIELNICA (testujú sa aj obce Prosiek, Ižipovce, Bobrovník, Bukovina, Liptovská Anna)

Celoplošné (skríningové) testovanie obyvateľov sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovskej Sielnici v sobotu 23. januára 2021 v časoch

od 08,00 hod. do 12,00 hod.

od 12,45 hod. do 17,00 hod.

od 17,30 hod. do 20,00 hod.

s posledným odberom o 19,30 hod.

VAŽEC

Testuje sa v piatok 22.1. 2021 a v sobotu 23.1. 2021. Odberné miesta sú dve, v kinosále obecného úradu.

Na jedno odberné miesto je možné sa vopred objednať elektornicky tu

Termín testovania :

22.01.2021 - piatok, 14:00 - 16:50 hod., 17:45 - 19:30 hod.

23.01.2021 - sobota 8:00 - 11:45 hod., 15:00 - 16:50 hod., 17:45 - 19:30 hod.

LIPTOVSKÝ JÁN

Testovanie sa uskutoční v priestoroch Turistickej ubytovne Štart, Ulica do Políka 95/2, 032 03 Liptovský Ján.

Testovanie sa uskutoční:

v sobotu 23. 1. 2021 v čase od 8.00 h do 18.00 h (obedná prestávka od 12.00 h do 13.00 h)

v nedeľu 24. 1. 2021 v čase od 8.00 h do 14.00 h (obedná prestávka od 11.30 h do 12.00 h)

KVAČANY

Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 v kultúrnom dome. Otestovať sa možno priebežne v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 17,30 hod.

HUBOVÁ

Testovanie bude v piatok 22.01.2021 a sobotu 23.01.2021 v tamojšom kultúrnom dome.

Čas testovania:

piatok od 14:00 do 19:00 - Čas posledného odberu 1845

sobota od 7:00 do 17:00 obedná prestávka od 12:00 do 12:45

Čas posledného odberu 11:45 a 16:45

PODTUREŇ

Testovanie bude v sobotu 23.01.2021 a v nedeľu 24.1.2021 v kultúrnom dome .

V SOBOTU: od 8.00 – 12.00 hod., od 12,45 – 17,00 hod., kedy je posledný odber.

V NEDEĽU: od 8.00 – 13.45 hod, kedy je posledný odber

HYBE

V dňoch 23. a 24. januára 2021 (sobota, nedeľa) bude prebiehať testovanie na COVID-19. Časy testovania podľa čísiel rozvrhli podľa domov. Záujemcovia ich nájdu v priložených tabuľkách alebo na úradných tabuliach v obci, ako aj na iných dostupných miestach (obchody, kultúrny dom, ... ).

LIPTOVSKÁ PORÚBKA

Obec bude realizovať testovanie obyvateľov antigénovými testami najbližší víkend v dňoch 22. a 23. januára 2021. V piatok 22. januára 2021 v čase od 12.00h do 19.00h, v sobotu 23. januára v čase od 7.30h – 19.30h.

Záujemcovia budú môcť využiť rezervačný systém ktorý sa nachádza na webovom sídle obce a bude spustený do prevádzky 20. januára o 8.00h.

Objednávanie je jednoduché, prostredníctvom troch krokov. Prednostne budú otestovaní objednaní občania s časenkami. Tí občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o pomoc s rezerváciou požiadať zamestnancov obce na tel. č. 0915 253295, 0911 332240.

Svätý Kríž (testuje aj Lazisko a Galovany)

Sobota 8:00 - do 20:00 pre obec Sv.Kríź

Nedeľa 8:00 do 18:00 Galovany, Lazisko

Cez testovanie bude predpokladaná prestávka na obed a dezinfekciu v čase od 12:00 do 13:00,presný čas budú aktualizovať.