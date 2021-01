Naša ponuka pre školy: Toto máme pre menších školákov

V oboch pracovných zošitoch je veľa logických a zábavných úloh pre deti.

21. jan 2021 o 8:36 Lýdia Vojtaššáková

Mimoriadny projekt siete regionálnych týždenníkov MY.

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,

v priebehu minulého roka sme dvakrát vydali pracovné zošity, zostavené profesionálmi, ktoré sme vložili aj ako prílohu do týždenníka MY Liptovské noviny. Ostatné by sme radi ponúkli priamo základným školám.

Ak máte záujem Viac informácií na tel. číslo 0905 978 229

Prvý zošit Zábavné úlohy je určený pre predškolákov a prvákov, druhý Vianočné úlohy pre prvákov až tretiakov. V oboch je veľa logických a zábavných úloh pre deti.

Cena jedného je 2 €, ale v našej akcii ich môžete dostať

Oba spolu ako súčasť balíka s aktuálnym vydaním týždenníka MY Liptovské noviny za cenu spolu 0,99 €.

Pozrite si náhľad oboch (tu sčasti zámerne rozostrených)

Váš záujem dajte vedieť, prosíme, na tel. číslo 0915 291 600, kde vám vieme poskytnúť aj viac informácií.

.