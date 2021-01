Učíme zážitkovo aj dištančne, Súkromná Základná škola Felix Liptovský Mikuláš

Dištančné vzdelávanie v školách sa kvôli situácii s COVID-19 stalo od minulého roku súčasťou nášho života.

22. jan 2021 o 15:57

Tento spôsob online výučby je náročný obzvlášť u prváčikov. Súkromná škola Felix ktorá vznikla v Liptovskom Mikuláši pred troma rokmi využíva pri výučbe inovatívne metódy , ktoré sú založené na individuálnom prístupe k žiakom s dôrazom na ich všestranný osobnostný rozvoj a fungujú na princípoch sociálneho konštruktivizmu. Ako sa im darí implementovať ich metódy a princípy do dištančného vyučovania? Detailnejšie nám o ich koncepte porozprávali priamo pedagógovia zo školy Felix Liptovský Mikuláš.

Medzi princípy Vašej školy patrí práca v tíme, reflexia, zážitkové učenie….Darí sa Vám tieto princípy implementovať aj do dištančného vzdelávania?

Sme si vedomé, že dištančné vzdelávanie nenahradí to klasické prezenčné, no pracujeme na tom, aby bolo efektívne a hlavne, aby si z neho deti odniesli čo najviac. Pomocou komunikačnej platformy Zoom vieme deťom poskytnúť interaktívne hodiny, založené na bádaní a objavovaní. Deti na online hodinách často rozdeľujeme do skupín, v ktorých majú možnosť s lepšou motiváciou tímovo riešiť rôznorodé úlohy. Keď pracujú v skupinách, môžu sa k téme vyjadriť viacerí a aktivita nestojí len na dvoch či troch žiakoch. V závere online vyučovacích hodín sa snažíme o to, aby deti svoju prácu reflektovali . (Mgr. Alexandra Morávková, p. učiteľka v 2. ročníku)

Čo je to sociálny konštruktivizmus?

Konštruktivizmus je filozofiou učenia, kedy sa žiaci učia na základe svojej vlastnej skúsenosti. Tento smer kladie dôraz na vyučovanie orientované na žiaka a teda, čo dokáže urobiť dieťa by nemal robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí. Platí, že "Učia sa deti" namiesto "My učíme deti". Neoddeliteľnou súčasťou je sociálna interakcia medzi žiakmi, diskusia, práca v skupinách, práca na spoločných projektoch či rovesnícke učenie. Snažíme sa o to, aby sme tento základný pilier, princíp našej školy uchovali aj počas online vzdelávania.

Slovenčinu učíte metódou SFUMATO – učenie prostredníctvom dramatizácie. Učíte prváčikov nové písmenka cez dramatizáciu aj dištančne?

Písmenká sa samozrejme snažíme uchopiť zaujímavo aj prostredníctvom online výučby. Spoločne sme zažili napríklad indiánsku hodinu, na ktorú prišli všetci tematicky oblečení. Modelujeme písmenká z vlastného tela či predmetov okolia. Tento spôsob výučby vytvára priestor k tomu, aby deti premýšľali a zároveň sa hýbali. Je tomu tak v prípade, keď vyzvem deti, aby sa poobzerali po okolí svojho bytu a priniesli nejaký predmet, ktorý obsahuje preberané písmenko. Do čítania a písania zaraďujem inovatívne prvky, napríklad prečítaj slovo, ktoré vytočí koleso šťastia či napíš slovo, ktoré získaš, keď poskladáš puzzle obrázok. Spoločne sa tešíme na písanie písmeniek do krupice či soli, kde sa potencionálna chyba rýchlo stratí a je možné písať znova a znova bez “škrtancov” v zošite :)

(Mgr. Veronika Zbojová, p. učiteľka v 1. ročníku)

Spomínali ste, že sa pri výučbe zameriavate na projektové práce, pracujú deti na projektoch aj online?

Aktuálne deti pracujú na týždňových projektových prácach orientovaných na konkrétnu tému. Snažíme sa ich nastaviť tak, aby ich zvládali prevažne samostatne, bez pomoci dospelého. Úlohy na týždeň sú postavené tak, aby boli rozmanité a aby žiaci pri ich riešení uvažovali v širších súvislostiach v rámci medzipredmetových vzťahov, možno aj prostredníctvom kresby, maľby, inej formy detskej tvorby, modelovania či priestorovej predstavivosti v prírode. (Mgr. Veronika Zbojová, p. učiteľka v 1. ročníku)

Angličtinu vyučujete už od prvého ročníka s native speakerom. Sú to hodiny založené na konverzácii výlučne v cudzom jazyku. Pokračujete týmto štýlom aj dištančne?

Áno, angličtina dištančne je rozdelená na online aktivity, pri ktorých komunikujeme a vedieme dialógy, spievame si pesničky. Venujeme sa určenej téme v danom týždni, opakovaniu predošlých tém a takisto aj kreativite, tzv. craft-work, pri ktorej si spolu vždy niečo vyrobíme prostredníctvom online interaktívnych cvičení. Detičky si už zvykli na diskusiu len v angličtine, keďže sa im prihováram len anglicky. Je zaujímavé pozorovať, ako postupne začínajú vnímať a reagovať v anglickom jazyku. Opakovanie je matka múdrosti a týmto sa aj veľa naučia. Nie je dôležité rýchlo prebrať jednu tému, ale aj pravidelne opakovať a spájať konverzácie z predošlých lekcií.

(Martina Eaves, BA (hon.) ,lektor angličtiny)

Čím je špecifický Váš koncept vyučovania?

Nefungujeme na princípe odmien a trestov. Deti sa neučia preto, lebo sa boja zlej známky alebo preto, aby sa mohli porovnávať s ostatnými. U nás sa neklasifikuje, ale slovne hodnotí, kladieme dôraz na efektívnu spätnú väzbu a vedieme žiakov k sebareflexii. Každý žiak sleduje svoj výkon a porovnáva svoje pokroky. Chyba u nás nie je hanbou, ale znamená možnosť niečo zlepšiť. Strach a stres obmedzuje a brzdí naše myslenie, žiak, ktorý sa cíti v pohode, dosahuje lepšie výsledky. Podporujeme rozvoj vnútornej motivácie žiakov, aby témy, na ktorých pracujú boli zaujímavé a pestré. Takto nadobudnuté vedomosti majú trvácnejšiu stopu. Rešpektujúci prístup k žiakom nám umožňuje udržovať priateľskú klímu v triedach a zároveň pomáha rozvíjať sociálne zručnosti. Kladieme veľký dôraz na budovanie zdravého sebavedomia dieťaťa, sebauvedomenia, schopnosti sebareflexie, povedať si svoj názor, vedieť ho obhájiť, vážiť si sám seba ako aj rešpektovať inakosť iných. Do nášho tímu priberáme s radosťou kolegov, ktorí sú stotožnení s myšlienkou, že nestaviame na memorovaní učiva, ale na tom, že dieťa je náš partner, ktorý má šancu sa individuálne a slobodne rozvíjať (Mgr. Jana Halíková, riaditeľka školy).

video //www.youtube.com/embed/JMmh6gCUfQE

Máte nejaký recept ako udržať prváčikov pri počítačoch?

Aktivita by mala byť prispôsobená niečomu o čo má dieťa záujem. Veľkým hitom sú fyzické aktivity, pri ktorých sa dieťa rozhýbe a akákoľvek činnosť či už rúk, nôh, resp. ich koordinácia nám podporuje činnosť mozgu a tým zlepšuje sústredenosť na učenie. Potom tiež akákoľvek činnosť, pri ktorej môže dieťa tvoriť. Tieto činnosti zaraďujeme do online učenia pravidelne, nemôžeme od malých detí čakať, že vydržia v sede len pasívne pozerať 40 min do obrazovky. To by bolo pre deti veľmi nezáživné a nudné. (Bc. Amália Strcuľová, vychovávateľka)

Neznámkujete, hodnotíte slovne a prostredníctvom tzv. ŽUR-ky, stretnutie Žiak - Učiteľ - Rodič.

Deti priebežne reflektujú svoju prácu počas vyučovacích hodín, raz za štvrťrok vypracovávajú písomné slovné sebahodnotenie a každý polrok sa stretávame na konzultácii ŽUR. Síce sú tieto stretnutia časovo náročné, keďže sa na nich deťom venujeme individuálne, no majú pre ne veľký zmysel a sú výborným prostriedkom pre nastavenie spoločných cieľov a očakávaní. Deti na stretnutiach nemajú problém zhodnotiť svoj posun v danom predmete, ale aj to, na čom by ešte mohli popracovať a aké výzvy by ich mohli čakať v ďalšom období. Musím tiež spomenúť, že počas ŽURok vládne príjemná atmosféra a deti sa prostredníctvom nich učia preberať zodpovednosť za seba, svoje výsledky a konanie.

(Mgr. Alexandra Morávková, učiteľ 2. ročník)

Kde Vaši pedagógovia čerpajú nápady?

Inšpirujem sa z rôznych internetových stránok ako napriklad Pinterest a facebookové skupiny. Taktiež používam nápady z kníh. Tieto aktivity sú väčšinou “šité” na prezenčnú výučbu v škole, avšak vieme si ich prispôsobiť učeniu online. V neposlednom rade, nechávame priestor samotným žiakom. Je skvelé, keď si oni sami vedia navrhnúť, čo by sme mohli robiť počas online výučby. Stačí to potom už len prispôsobiť učivu z hodiny. (Bc. Amália Strcuľová, vychovávateľka).

Nápady získavame zo školení, webinárov, z portálu pre učiteľov, ako aj od svojich kolegov. (Mgr. Zuzana Kučerová, vychovávateľka). Kurzy, konferencie, webináre aj inšpirácie z internetu. Veľakrát však najviac pomôžu nápady a postrehy od skvelých kolegov, či mentoriek (Mgr. Alexandra Morávková, učiteľ).

Kontakt: Súkromná Základná škola Felix Liptovský Mikuláš, Nábr. K Petroviča 1571, +421 907216389, skola@felixlm.sk