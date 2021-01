Koronavírus: V jednej dedine testujú obyvateľov šiestich obcí (plošné skríningové testovanie)

Starostovia susedných dedín sa dohodli, že takto to bude efektívnejšie.

23. jan 2021 o 12:57 Tomáš Kučera, Ľubica Stančíková

LIPTOV. V priestoroch kultúrneho domu v Liptovskej Sielnici testujú v sobotu nielen domácich, ale spojili sa aj so susedmi. Obyvateľov Sielnice, Prosieka, Ižipoviec, Liptovskej Anny, Bukoviny a Bobrovníka testujú dva odberné tými.

Na mieste sme stretli aj starostov, tí pomáhajú, usmerňujú ľudí.

„Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu sme sa susedné obce dohodli, že je efektívnejšie urobiť jedno odberné miesto. Dali sme dokopy technické zabezpečenie, personál. Predpokladáme, že sa tu môže dať otestovať okolo 600 ľudí, brali sme do úvahy, že ľudia chodili na testy priebežne už od 18. januára do okresného Liptovského Mikuláša,“ zareagoval priamo na mieste Peter Hamráček, starosta Prosieka, usmerňoval ľudí pred vstupom do budovy kultúrneho domu.

Igor Guráň, starosta Liptovskej Sielnice pomáha pri administrácii.

„Testujeme šesť dedín, nedal sa urobiť na jeden deň časový harmonogram, preto sme dali dokopy dva odberné tímy. Ľudia nečakajú, najviac tak desať minút, ide to plynulo. Administráciu sme urobili cez počítač, certifikáty nevypisujeme ručne. Ľudia sú tolerantní a záujem o testovanie registrujeme vo všetkých vekových kategóriách vrátane seniorov, ktorí chcú poznať svoj zdravotný stav,“ dodal liptovskosielnický starosta s tým, že do 10. hodiny sa otestovalo približne sto ľudí.

Súvisiaci článok V Bešeňovej prinútili lekára, aby najprv sám zjedol lieky, ktorými chcel liečiť Čítajte