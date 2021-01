Po prehre a remíze prvé víťazstvo

Futbalisti MFK Ružomberok uplynulý týždeň odohrali ďalšie dve prípravné stretnutia, tiež s mužstvami II. ligy, a to s poradovým číslom dva a tri.

25. jan 2021 o 17:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Po predchádzajúcom egáli s Tatranom Liptovský Mikuláš (2:2) fortunaligista podľahol Dukle Banská Bystrica 2:4 a v piatok zdolal Partizán Bardejov 3:0.

Dvakrát viedli a prehrali

Podobne ako proti Tatranu, tak aj na súboj s druholigovým lídrom spod Urpína Ruža vyrukovala pre početnejšiu maródku vo výrazne oklieštenej zostave. V 5. min. si Kojnok nabehol za defenzívnu líniu Dukly a vydareným lobom prekonal brankára Hrušku – 1:0. O štyri minúty sa opäť skóre menilo, keď za domácou obranou sa sám ocitol Polievka, na zem položil Krajčírika a vyrovnal. V 23. min. Brenkus zo štandardky našiel hlavu Mojžiša a MFK opäť viedol.

V druhej polovici došlo k výrazným zmenám v domácich radoch, keď priestor dostali aj viacerí mladíci z dorastu. V 59. min. Polievka z bezprostrednej blízkosti zavesil loptu do ružomberskej šibenice a v 70. min. mimoriadne agilný Banskobystričan zavŕšil svoj hetrik – 2:3. V závere, po smoliarskom zákroku mladého Luku, ktorý trafil vlastnú bránu, na svetelnej tabuli naskočila aj štvorka.

„Chceli sme, aby to vyzeralo inak ako proti Liptovskému Mikulášu. Nejaký čas tento zámer aj vychádzal, no škoda toľkých inkasovaných gólov. Vraveli sme si, že treba byť vzadu dôrazní, nepúšťať súpera pred bránu a k zakončeniu. Žiaľ, vypálilo to inak,“ hodnotil zápas domáci obranca Alexander Mojžiš.



Povedal o zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka:

„Nemôžeme sa prioritne pozerať na výsledok, pretože len v prvom polčase naša zostava mala aké také náznaky žiaduceho zloženia. Úvodnú štyridsaťpäťminútovku sme zvládli celkom slušne, herne i výsledkovo. V druhej však prišlo na ihrisko veľa mladých chlapcov a bolo vidno, že im chýbajú skúsenosti.“

V stretnutí s Bardejovom si zimnú zápasovú ouvertúru odkrútili už aj Regáli a Čurma, takisto na ihrisko sa vrátil Mrva a bolo to vidieť.

Šance ako na bežiacom páse

V 3. min. Kostadinov v čistej šanci trafil brvno. O dve minúty nato Regáli otvoril skóre, pričom ho k hlavičke vyzval vydareným centrom Kojnok. Ružomberčania si do prestávky vypracovali kopec ďalších tutoviek, no všetky spálili.

Po zmene strán prevaha MFK pokračovala, no na jej číselné vyjadrenie sa čakalo