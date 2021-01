Hokejoví majstri po 20 rokoch, druhá časť. Školiak: "Keby sa dal vrátiť čas"

V poslednom vydaní MY Liptovských novín v roku 2020 sme uverejnili rozsiahly článok o hokejových majstroch Slovenska v doraste, ktorými sa pred 20 rokmi stali mikulášski mladíci. Článok sme boli nútení rozdeliť na dve časti. Teraz vám prinášame jeho pokračovanie.

26. jan 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOV. O spomienky na časy, keď sa pred dvadsiatimi rokmi mikulášski dorastenci stali majstrami Slovenska v hokeji, sa s nami podelili ďalší aktéri.

Prezradili aj to, čo robili po zisku titulu a čím sa živia v súčasnosti.

Michal Školiak:

„S odstupom času si aj ja na tieto zlaté časy spomínam veľmi dobre. Tá partia vtedy bola neskutočná a v zápasoch bojovná. Trošku ma mrzí, že následne väčšina hráčov skončila po doraste alebo v juniorke, pretože si myslím, že určite by mohli hrať aj dlhšie. Moje hokejové kroky po doraste a juniorke neskončili, ale odišiel som hokejovo na chvíľu do Ameriky. Po príchode domov na Slovensko som hrával extraligu za domáci Mikuláš, potom v Nitre, Skalici a tak ďalej. Neskôr, v závere kariéry som hrával aj prvú ligu v domácom klube MHK 32. Následne prišli zranenia kolena a s profi hokejom som skončil asi v 32 rokoch.“





Školiak bol mnohými označovaný za jeden z najväčších hokejových talentov vtedajšej doby. Prečo sa teda neuchytil v profi hokeji dlhšie?

„Keby sa dal vrátiť čas, tak určite by som niektoré vtedajšie nerozvážne rozhodnutia zmenil. Ale to, bohužiaľ, už nejde. Asi to najpodstatnejšie a možno zlomové bolo moje predčasne ukončené pôsobenia v Amerike, kde som bol draftovaný. Bol som mladý a rozhodnutia boli nepremyslené a také zbrklé. Na tréningoch v Amerike som sa veľmi trápil, nie však hokejovo, to mi išlo super, ale