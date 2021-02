Tatran v príprave zdolal Fortunaligistu

Futbalisti druholigového MFK Tatran Liptovský Mikuláš pokračujú v zimnej príprave bez prehry. V piatkovom (29. 1.) prípravnom stretnutí porazili účastníka najvyššej Fortuna ligy AS Trenčín 3:2.

1. feb 2021 o 17:55 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok O víťazstve Liptákov rozhodol Štrauch 38 sekúnd pred koncom zápasu Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po týždennej nútenej spoločnej tréningovej odmlke po tom, čo sa v mužstve objavil pozitívny test na nový koronavírus, je už všetko v poriadku a káder sa tak opäť mohol ponoriť do plného tréningového úsilia. Po niekoľkodňových tréningoch na domácom štadióne sa predstavil Tatran v treťom prípravnom zápase v Trenčíne.

Stretnutie v nepriaznivom zasneženom počasí viac sedelo Liptákom, ktorí dokázali súperovi nadeliť tri kúsky.

Priebeh zápasu:

Od úvodných minút sa hralo na ťažkom teréne, keďže necelú polhodinu pred zápasom začalo husto snežiť. Ihrisko sa ihneď premenilo na súvislú bielu plochu. Prvá šanca tak prišla až v polovici prvého polčasu, keď sa Kukučkovi snehom obalená lopta vyšmykla. Na bránkovej čiare ho však zaskočil Križan.

Po polhodine hry sa skóre zmenilo po prvý raz. Corryn uvoľnil Kadáka, ktorý nezaváhal a bolo 1:0. Skóre mohol zvýšiť spoza šestnástky Pirinen, avšak loptu poslal vedľa brány.

Ešte pred odchodom do kabíny sa zopakovala spolupráca Corryn – Kadák a Kadák zvýšil na rozdiel dvoch gólov – 2:0.



Hneď v úvode druhého polčasu zahral dobre štandardnú situáciu Kačerík a Voško nechytateľne znížil 1:2. Už po štvrťhodine hry druhej časti stretnutia bolo vyrovnané. K odrazenej lopte sa na hranici pokutového územia dostal najlepší strelec Tatrana R. Bartoš a vyrovnal – 2:2.

Tatranu góly dodali sebavedomie, kým trenčiansky tím sa pomaly vytrácal z ihriska. Desať minút pred koncom R. Bartoš na dvakrát rozhodol na 3:2. Vyrovnať mohol striedajúci Ghali, no neuspel. A tak Liptovský Mikuláš vyhral nad AS Trenčín 3:2.

Po zápase povedal tréner Marek Petruš:

„Na veľmi ťažkom zasneženom teréne sme sa so zápasom celkom dobre vysporiadali. Aj keď sme nezachytili úvodných 15 minút zápasu, kde bol súper o čosi svižnejší, potom sme to dobehli. Škoda v prvom polčase nevyužitých dvoch--troch gólových šanci, ktoré chalani nepremenili. Naopak, súperovi sa to podarilo a prehrávali sme rozdielom dvoch gólov.

Cez polčasovú prestávku sme si v kabíne niečo povedali a som veľmi rád, že chlapci sa toho chopili. Druhé dejstvo bolo oveľa lepšie po každej stránke. Prvý strelený gól hráčov ešte viac naštartoval, čo ich hnalo dopredu. S výkonom hlavne druhého polčasu do tej 85. min. som spokojný. Hráči makali a víťazstvo si doslova vydreli, a tým pádom aj zaslúžili.“

AS Trenčín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:3 (2:0)



Góly: 31. Kadák, 44. Kadák – 51. Voško, 60. R. Bartoš, 80. R. Bartoš

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Mikušiak – A. Bartoš, Janec, Kačerík, Gerát (86. Kováč), Václavik, R. Bartoš, Kotora, Voško, Laura (61. Um), Andrić (69. Kim), Náhradníci: Slaniniak – You, Kováč, Porubän, Um, Diviš, Kim

AS Trenčín: Kukučka – Slávik, Pires, Križan, Pirinen – Kmeť (70. Gajdoš), El Mahdioui (C), Roguljić – Amoah (78. Ghali), Kadák, Corryn, Náhradníci: Bergsen, Ghali, Gajdoš, Machara, Čataković, Ligeon, Knežević

Súvisiaci článok Po prehre a remíze prvé víťazstvo Čítajte