Grigar odlieta za teplom, v príprave držal aj hokejku

Mikulášsky kajakár Jakub Grigar po zimnej kondičnej príprave odchádza 7. februára na francúzsky ostrov Reunion, kde nabehnú spolu so Slafkovským na špecifickú prípravu na vode.

2. feb 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodní slalomári po minulé roky odlietali za prípravou predovšetkým do teplej a obľúbenej Austrálie do olympijského Penrithu, kde mali vždy výborné podmienky. Nateraz však plány museli pozmeniť, pretože Austrália v maximálnej miere obmedzila vstup do ich krajiny pre pandémiu ochorenia covid-19.

Do úvahy prichádzal ešte vodný areál v Spojených arabských emirátoch, kde to tiež dobre poznajú, avšak po prílete do ich krajiny by zas museli dva týždne zostať v karanténe v Dubaji a stratili by čas na prípravu.



Preto prichádza nová alternatíva – ostrov Reunion, kde je aj mierna izolácia, čo aktuálne všetkým vyhovuje. (Ostrov sa nachádza v Indickom oceáne medzi ostrovmi Madagaskar a Maurícius, pozn. redaktora).

Prípravu na vode v tejto lokalite zvolili aj vodní slalomári z iných krajín, napríklad Francúzi, Česi, Taliani a iní...





Mikulášsky kajakár Jakub Grigar má ako jediný slovenský reprezentant účasť na letných olympijských hrách v japonskom Tokiu istú. Miestenku si vybojoval už v predošlej sezóne, a tak i jeho príprava môže byť iná ako u ostatných vodákov, ktorí sa musia ešte pripravovať na posledný boj o účasť na OH. Ten bude prebiehať 7. – 9. apríla na majstrovstvách Európy v talianskej Ivrei.

S Grigarom sme sa pred odchodom skontaktovali a položili mu zopár otázok.



Ako prebiehala vaša zimná príprava na suchu v domácich podmienkach v dnešnej zhoršenej pandemickej situácii?



Musím povedať, že na túto situáciu celkom dobre a bez väčších problémov či nejakých extrémnych obmedzení. Veľká vďaka patrí za to aj najbližším trénerom a ľudom, ktorí sa o tieto tréningové podmienky starajú a snažia sa nám, spoločne so Sašom Slafkovským, vytvárať bezproblémové prostredie a my sme sa tak mohli naplno sústrediť na tréning. Takže celkovo, aj keď to nie je stopercentné, tak tie podmienky sú dobré. Nemôžem sa sťažovať.



Na čo ste sa v tomto zimnom období najviac zamerali? Myslíme z tréningového hľadiska.

Ako každý rok, gro zimy bola hrubá sila a predovšetkým aeróbna kondícia, na ktorej sme dosť zapracovali. Skupinové športy v telocvični, ako sú futbal, basketbal a podobne, ktoré boli v minulosti u mňa dosť intenzívne, sme tento rok minimalizovali, v mnohých prípadoch až na nulu.

Počty sú obmedzené, a ak sme si predsa len niečo zahrali, tak naozaj len traja na troch niekde vonku a so športovcami, s ktorými sme v dennom kontakte. Viac-menej všetko bolo podľa individuálneho plánu.



Videli sme, že vo vodnom areáli, na zamrznutej vode pod zastavenými stavidlami, ste sa mihli aj s hokejkou v ruke.