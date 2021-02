Mikuláš si tretiu výhru v rade nepripísal

Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš podľahli v piatkovom zápase 37. kola Tipos extraligy na svojom domácom ľade hosťom HK Dukla Ingema Michalovce 6:2. Poslední Liptáci tak nenadviazali na predchádzajúce dve domáce výhry nad Slovanom a Banskou Bystricou.

5. feb 2021 o 20:40 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Priebeh zápasu: Michalovce ovládli úvod zápasu a už v siedmej minúte vyhnali z domácej bránky Kaarlehta, ktorého po trojgólovej nádielke vystriedal mladík Kozel. Východniari udreli prvýkrát v 4. minúte, keď Suja potiahol puk po pravej strane, naservíroval ho pred bránku Takáčovi a ten ho doklepol do odkrytej siete. O dve minúty sa presadil Šoltés, ktorý pohotovo dorazil strelu Louisa, a o ďalších 26 sekúnd zvýšil na 3:0 Mihálik strelou z vrcholu ľavého kruhu. Liptákom sa podarilo znížiť z ojedinelej akcie v 15. minúte zásluhou presnej strely Hamráčka, no do prestávky išli s trojgólovým mankom, keďže v 18. minúte nabil Lalancette Erkinjunttimu a ten prepálil Kozla - 1:4.



Michalovce mohli pridať piaty zásah počas presilovky v úvode druhého dejstva, no príliš sa im nevydarila. V ďalšom priebehu sa hra kúskovala a chýbali šance. Domáci si jednu vypracovali v 28. minúte, hostia nepokryli vo vlastnom obrannom pásme Rudolfa Hunu, ktorý mal dostatok času a nedal Tomekovi šancu - 2:4. Z tohto stavu sa však netešili ani dve minúty, Galambošov gól na 5:2 potvrdilo aj video. Liptáci v ďalších minútach nevyužili dve presilovky, v závere tretiny jednu ani hostia, no Erkinjuntti bol veľmi blízko.

V treťom dejstve si Michalovčania strážili náskok, súpera do ničoho vážneho nepustili ani vo svojom treťom oslabení a navyše pridali v 48. minúte šiesty gól, keď početnú výhodu zužitkoval Lalancette. Hostia kontrolovali zostávajúci priebeh zápasu a bez problémov dokráčali k piatemu triumfu v sérii.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 2:6 (1:4, 1:1, 0:1)

Góly: 15. Hamráček (Michalík), 28. Rud. Huna (Štrauch, Lištiak) - 4. Takáč (Suja, Šoltés), 6. Šoltés (Louis, Korhonen), 7. Mihálik (Takáč, Suja), 18. Erkinjuntti (Lalancette), 30. Galamboš (Mašlonka), 49. Lalancette (Erkinjuntti, McCormack). Rozhodovali: Orolin, Štefík - Tvrdoň, Ordzovenský, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Regenda 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kaarlehto (7. Kozel) – Nemec, Mezovský, Petran, Valtola, Jesus, Robertson, Droppa, Pavúk – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Tullio, McShane, Portokalis – Vybíral, Uhrík, Kalousek

HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Kolusz, Louis, Ťavoda, Stripai – Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen – Takáč, Suja, Šoltés – Regenda, Hickmott, Bartánus – Török, Galamboš, Mašlonka - Chalupa

