Senzačný postup futbalistu Adriana Bartoša z piatej ligy až do druhej

Bol pevnou kostrou zadných radov tímu piatoligovej Bešeňovej, ktorá skončila po jesennej časti na popredných miestach tabuľky. Počas zimnej prestávky mu však prišla výborná ponuka.

8. feb 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, BEŠEŇOVÁ. Druholigový MFK Tatran Liptovský Mikuláš počas zimnej prestávky hľadal do svojich zad-ných radov novú posilu, stopéra, a „pokukal“ predovšetkým po liptovských hráčoch. Veľmi zaujímavým hráčom sa javil Adrián Bartoš, ktorý je odchovancom ružomberskej futbalovej akadémie. Hrával vo viacerých kluboch ako aj v Tvrdošíne, Liptovskej Štiavnici a posledné futbalové obdobie pôsobil v piatoligovom klube OŠK Bešeňová. Nie je to len menovec mikulášskeho kapitána Richarda Bartoša, ale jeho brat. Položili sme mu niekoľko otázok.



Ako prišlo k tejto dohode?



Počas zimnej prestávky mi brat oznámil, žeby mali o moje služby v Mikuláši záujem. Ba dokonca, aby ma prehovoril, pretože, pravdu- povediac, ja som už profesionálny futbal zavesil na klinec a v Bešeňovej som bol veľmi spokojný. Možno k môjmu rozhodnutiu trošku dopomohla aj táto nepriaznivá pandemická situácia. Futbal ma baví, no trénovať a hrať v Bešeňovej sa teraz nedá. Plus študujem na vysokej škole a v podstate sa vyučuje všetko online z domu. Tak som si povedal – mám čas, tak to skúsim. A nemal som vlastne ani čo stratiť. Ak ma budú chcieť, ostanem, ak nie, vrátim sa do Bešeňovej.