V bráne Jedenástky roka 2020 LFZ opäť Juraj Španko

Hoci zatiaľ pre pandémiu nedošlo k oceneniu laureátov, Liptovský futbalový zväz (LFZ) oficiálne zverejnil výsledky svojej ankety Jedenástka roka 2020.

11. feb 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOV. V jej 9. diele z brankárov najviac hlasov dostal Juraj Španko z tímu lídra šiestej ligy Liptovského Jána, čím obhájil svoju pozíciu z predchádzajúceho roka. Tridsaťtriročnému gólmanovi, ktorý vyrastal v Tatrane Liptovský Mikuláš, sme položili pár otázok.



Žiadna slávnosť sa tentoraz nekonala, napriek tomu, viete, že patríte do najlepšej jedenástky Liptova podľa jednotlivých postov?



Áno, zaregistroval som výsledky hlasovania. A bol som milo zaskočený. Jarná časť uplynulej sezóny sa zrušila a v jeseni som ani neodchytal všetky majstrovské zápasy.





Veru, bol to absolútne neobvyklý futbalový rok, čo poviete?



Korona všetkým mužstvám v nižších súťažiach, nielen v Liptove, urobila riadny škrt. Najvyššie súťaže u nás i vo svete sa síce hrajú, ale bez divákov, bez podpory tribún a bez povzbudzovania. Nie je to ono.



Ako si spomínate na lanský slávnostný akt Jedenástky LFZ v kultúrnom dome v Liptovských Sliačov?



Išlo o mimoriadne vydarenú akciu. Bolo to naozaj milé prekvapenie. Parádna a dôstojná ceremónia, klobúk dole pred všetkými, čo sa o krásny večer postarali.