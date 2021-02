Na budúci týždeň bude okres Ružomberok bordový. Čo to znamená

Farba na covid semafore sa v prípade Okresu Ružomberok prepína zo súčasnej svetločervenej. Pravidlá sa sprísňujú.

9. feb 2021 o 18:25 Ľubica Stančíková

V okrese Ružomberok bude potrebný pre pohyb do práce a do prírody 7-dňový test od 15. februára.

LIPTOV. Minister zdravotníctva Marek Krajči informoval v utorok 9. februára o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku. Na jej základe sa potom menia farby okresov na takzvanom covid automate od nasledujúceho pondelka.

Okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok sú od 8. februára v červenej farbe. Znamená to, že do práce sa stačí preukazovať testom s negatívnym výsledkom každých 14 dní. Školy a škôlky sa mohli otvoriť. Rodičia detí beztak potrebujú 7-dňový test, aby sa ich dieťa mohlo vrátiť do školy.

Od pondelka, 15. februára prechádza okres Ružomberok pre zhoršujúcu sa situáciu do bordovej farby. Znamená to, že ľudia budú potrebovať test do práce, ktorý nie je starší ako 7 dní. O otvorení škôl rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva prípadne zriaďovateľ.

Pohyb v prírode je v okresoch bordovej farby povolený len s negatívnym testom.

Pokiaľ obyvatelia okresu Liptovský Mikuláš dochádzajú do práce do okresu Ružomberok, aj oni budú potrebovať test nie starší ako 7 dní.

Okres Liptovský Mikuláš zostáva v červenej farbe, na pobyt v prírode či do práce stačí 14-dňový test.

