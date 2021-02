Čertovicu premieňajú na bežkársky raj

Ponúka neopakovateľné výhľady.

13. feb 2021 o 10:47 Ľubica Stančíková

ČERTOVICA. Horský priechod Čertovica je najvyšší na Slovensku. Práve tam vytvorila partia nadšencov kvalitnú sieť bežkárskych tratí, ktoré majú tiež také prirovnanie. Najvyššie na Slovensku. Vďaka tomu ponúka neopakovateľné výhľady, a čo je dôležité, väčšiu istotu nevyhnutnej snehovej pokrývky.

Trate sa nachádzajú na rozhraní okresov Liptovský Mikuláš a Brezno, obyvatelia oboch strán majú k Čertovici blízko nielen geograficky, ale aj historicky, a najmä srdcom.

Rozprávali sme sa s Michalom Vojtasom z Občianskeho združenia Horské spoločenstvo, ktoré sa o bežkárske trate na Čertovici stará.

Ako vznikla myšlienka trate na Čertovici nejakým spôsobom organizovať, dohliadať na ne, starať sa o ne?

Každým rokom pozorujeme už aj na Slovensku v našom bezprostrednom okolí, že sa mení klíma a prostredie sa otepľuje. Keďže už dlhšiu dobu pôsobíme na Čertovici, kde naše občianske združenie spravuje turistickú ubytovňu Domček Horskej služby, a dobre poznáme okolie, všímali sme si, kde sa sneh vyskytuje najdlhšie, až do neskorej jari.

Táto skutočnosť a zároveň nekonečné kilometre viac či menej udržiavaných lesných ciest, sú perfektným predpokladom pre bežkovanie.

Zároveň vieme, že bohatá športová história Čertovice obsahuje aj spomienky na bežkovanie. Minulý rok sme sa zhodou okolností dozvedeli o ponuke staručkého ratraka, ktorý bol na predaj za symbolickú sumu.

Keďže v občianskom združení Horské spoločenstvo neradi vedieme prázdne a dlhé reči, hneď sme sa pustili do realizácie v skúšobnom a testovacom režime, aby sme si v praxi overili, či je to vôbec možné. Nadmorská výška zabezpečila dostatok snehu, starý ratrak množstvo problémov, a my sme dokázali pripraviť prvé kilometre bežkárskych trás.