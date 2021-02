Jančuška: Chceme dohrať so cťou

Mikulášsky hokejový káder už opustila pätica Kanaďanov. Tím opustil aj útočník Lukáš Toma a obranca Marcel Petran, ktorý prestúpil do Košíc.

16. feb 2021 o 17:00 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V kádri hokejistov Liptovského Mikuláša už nefiguruje pätica Kanaďanov Tyler Tullio, Carter Robertson, David Jesus, Allan McShane a Wiliam Portokalis. Všetci už zamierili do zámoria, aby sa pripojili do kempov pred začiatkom zámorských súťaží. Klub z Liptova na oficiálnej stránke informoval aj o ukončení spolupráce s útočníkom Lukášom Tomom.

Toma prišiel do Liptovského Mikuláša pred sezónou 2020/2021 z Michaloviec. Za Liptákov odohral 14 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 1 asistenciu, 4 trestné minúty a 6 mínusových bodov.



Najproduktívnejší z kanadskej pätice bol Wiliam Portokalis, ktorý získal v 22 zápasoch 14 bodov za 8 gólov a 6 asistencií. Tullio mal v 19 zápasoch bilanciu 4 góly, 9 asistencií, McShane nazbieral 12 bodov (5+7) v 20 stretnutiach. Obranca Robertson odohral 19 zápasov, v ktorých získal 8 bodov (2+6), Jesus mal v 20 zápasoch 5 bodov (2+3). Všetci piati prišli do Liptovského Mikuláša v prvej polovici decembra.

V Liptovskom Mikuláši nedávno skončil aj obranca Marcel Petran, ktorý zamieril do Košíc.



Ako to vidí tréner



Počas reprezentačnej prestávky a po odchode siedmich hráčov zo základného kádra sme sa opýtali hlavného trénera Milana Jančušku, ako hodnotí doterajší priebeh sezóny.

„Ten začiatok, čo sa týka koronapandémie a tak isto zloženie kádra, bol veľmi zlý. Nakoniec aj tá výkonnosť u niektorých hráčov bola slabučká. Tým pádom sme museli mužstvo posilniť na všetkých postoch. Od brankára, obranu až po útok. Posilnenie síce prišlo v podobe kanadských hráčov a dvoch fínskych, ale bolo to už dosť neskoro. Po ich príchode sa to zlepšilo, dokázali sme pár- krát aj zvíťaziť nad silnejšími súpermi. Toto mužstvo však aj naďalej bolo na poslednej úrovni čo sa kvality hrateľnosti v extra lige týka. Možno je škoda, že tieto zahraničné posily neprišli hneď v úvode sezóny, pretože verím, že ten bodový stav by sme mali určite lepší.“



Počas posledných dní došlo opäť k výraznému oslabeniu mikulášskeho kádra, zo základnej zostavy odišlo až sedem skúsených hráčov. S týmto krokom sa hlavný tréner vôbec nestotožňuje.

„Nesúhlasil som s odchodom hráčov a bol som vyslovene proti tomu. Tieto odchody ma doslova veľmi prekvapili, pretože predovšetkým zahraniční hráči, podľa posledných informácií, mali v tíme zostať ešte ďalší mesiac. Preto ich náhly odchod bol nepríjemné prekvapenie. Káder ale nebude posilnený nejakými novými posilami, ale dostanú priestor tí, ktorí doteraz hrávali menej. Príležitosť ukázať sa určite dostanú aj mikulášski juniori. No to, či na to herne majú, uvidíme.“



Liptáci po tomto oslabení už nemôžu hovoriť o nejakých vysokých ambíciách čo sa výsledkov týka.

„Tak ako doteraz do každého jedného zápasu pôjdeme naplno a budeme sa snažiť uspieť. Aj jednotliví hráči dostanú na ľade oveľa viac priestoru, ako to bolo doteraz, a nech sa páči, majú jedinečnú možnosť sa ukázať v čo najlepšom svetle.“

V útrobách zimného štadióna sa potichu hovorilo aj o ďalších odchodoch nejakých hráčov, ale hlavný kormidelník v tom má jasné stanovisko.

„Pošuškávalo sa, že by mali odísť ešte nejakí ďalší hráči. No ja som vyslovene proti tomu a vôbec sa s tým nestotožňujem a nesúhlasím s tým. Pre mňa ako trénera je prvoradé mužstvo pripraviť tak, aby bolo schopné konkurovať oveľa silnejším tímom.

Budeme sa snažiť vyhrať čo najviac zápasov. To bude náš cieľ. Ale predovšetkým je nateraz najdôležitejšie, aby sme už túto sezónu dohrali so cťou.“

Liptákov v základnej časti čaká ešte dvanásť zápasov.

