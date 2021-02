Marek Uram: Talent je len päť percent

Hokejový medailista z majstrovstiev sveta Marek Uram po ukončení svojej bohatej hokejovej kariéry aktuálne pôsobí na trénerskej pozícií, kde vypomáha s mikulášskou mládežou.

17. feb 2021

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Aktívnu profesionálnu hokejovú kariéru Marek Uram ukončil už pred niekoľkými rokmi. Avšak potom hrával niekoľko sezón v druholigovom Žiari nad Hronom a ako nám povedal, ak by sa hralo, pretože liga bola prerušená pre pandémiu, tak by si určite išiel zahrať aj dnes. Marek stále žije a pôsobí v Liptovskom Mikuláši. Hokejista s obrovskými skúsenosťami sa dohodol na spolupráci s mikulášskymi hokejovými talentmi na trénerskej funkcií ako asistent trénera.



Ako sa máte a ako prežívate dnešné obdobie po profesionálnej hokejovej kariére?



Ďakujem, mám sa výborne, aj keď trošku v dnešnej dobe unudene, asi všetci pochopia prečo.





Váš profesionálny hokejový život sa už skončil pred niekoľkými rokmi. Ako sa s odstupom času pozeráte na toto obdobie?



Musím povedať, že mi to veľmi chýba. Najmä tá dennodenná hokejová aktivita, ktorú som doslova miloval. Hokej som hral dákych štyridsať rokov, takže tá rutina mi naozaj chýba. Teraz, aj keď sa to snažím niečím nahradiť, je to pomerne ťažké si zvyknúť na nové výzvy.



Ste doslova mikulášska hokejová ikona. Dlhé roky ste hrávali za domáci klub. Dnes vieme že sa im moc nedarí. Ako to vnímate vy?



Znášam to veľmi zle a mrzí ma to, kde ten náš hokej aktuálne stojí. No naučil som sa s tým žiť asi tak, ako väčšina ľudí. To, že mi to je ľúto, je jedna vec, ale k tomuto stavu to už spelo dlhšiu dobu. Myslím si, že momentálne tu nie sú ľudia, ktorí by žili pre ten hokej. Na druhej strane sú ľudia, ktorí by o to záujem mali, ale,