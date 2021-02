Volejbalistka P. Kubová sa vrátila do formy neuveriteľne rýchlo

Liptovský volejbal sa na domácej slovenskej, ale i zahraničnej najvyššej scéne nestratí. Po celom Slovensku, ale aj v zahraničí hrá mnoho odchovankýň hrádockého volejbalu.

18. feb 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Vrátila sa k behaniu a hltá kiláky v hore Čítajte

LIPTOV. Jej dlhoročná a bohatá volejbalová kariéra siaha až do najvyšších zahraničných líg. Zahraničie, ako nám povedala, ju už nelákalo, a tak sa vrátila na domáce palubovky. Po návrate domov otehotnela, avšak už po takmer roku a pol opäť vyskakuje nad volejbalovú sieť najvyššej slovenskej ženskej volejbalovej ligy.

Reč je o Liptáčke Paule Kubovej, ktorá je odchovankyňa hrádockého volejbalu.





Ako sa máte a ako pokračuje vaša úspešná volejbalová kariéra?

Ďakujem, mám sa fajn. Po skončení sezóny v Kežmarku 2018 – 2019 som otehotnela. Počas tehotenstva som chodila pomáhať mladým volejbalistkám Liptovského Hrádku s trénovaním dievčat. Aspoň takto som pri volejbale chcela zostať. Potom som porodila syna Martinka a bola som rok doma na materskej.



Kedy ste sa opäť vrátili pod sieť?

Pod sieť som sa opäť vrátila ako aktívna hráčka po roku a pol, čo je pomerne dosť rýchlo. Ale cítila som sa dobre a volejbal mi chýbal. Tak som späť na palubovke.



Zvládli ste sa vrátiť celkom rýchlo. Ako ste to dokázali?

Hneď po pôrode som sa snažila nejak pomaly dostať opäť do formy. Nejaké to kilečko už išlo dole. Cítila som sa dobre, a tak som sa vrátila pomerne skoro.



Dá sa skĺbiť materstvo a športové povinnosti, tréningy?

Aktuálne dochádzam na tréningový proces v utorok a štvrtok a, samozrejme, na víkendové zápasy, pretože prvá liga sa hrá aj v dnešnej pandemickej situácií. Musím veľmi poďakovať priateľovi a mojej mame, že mi s mojimi materskými povinnosťami veľmi pomáhajú, aby som to mohla a zvládla skĺbiť.



Kde aktuálne pôsobíte a ako sa vám tam darí, osobne i tímovo?

Aktuálne pôsobím vo volejbalovom prvoligovom klube v Prešove. S tamojším