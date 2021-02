Aké pravidlá budú platiť na Liptove od 22. februára

Minister zdravotníctva v utorok podvečer predstavil vývoj epidémie na Slovenskua nové farby pre okresy na covid automate.

16. feb 2021 o 18:32 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Farby na covid automate sa pre Liptov od pondelka 22. februára meniť nebude. Okres Liptovský Mikuláš zostáva v červenej farbe, okres Ružomberok zostáva v tmavočervenej respektíve bordovej farbe.

V oboch okresoch je situácia stabilizovaná, nezhoršuje sa, ale ani nezlepšuje.

Znamená to, že obyvatelia okresu Ružomberok budú potrebovať negatívny antigénový či PCR test, ktorý nie je starší ako sedem dní na dochádzanie do práce, či na výlety do prírody.

V prípade okresu Liptovský Mikuláš stačí 14-dňový test.

Ak človek z okresu Liptovského Mikuláša pracuje v okrese Ružomberok, platia pre neho pravidlá okresu v tmavočervenej farbe, teda 7-dňový test.

Školy môžu zostať otvorené, ale aspoň jeden z rodičov musí mať 7-dňový negatívny test bez ohľadu na to, v ktorom okrese sa škola nachádza.

