S opravou mosta pri Liptovskom Hrádku začnú na jar

Z ministerstva dopravy prišla na Liptov dobrá správa. Po troch rokoch čakania sa konečne spustí oprava diaľničného mosta pri Liptovskom Hrádku. Vodiči sa severnej diaľnici D1 sa od roku 2018 pozerali sa odstavený diaľničný most.

19. feb 2021 o 16:37 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Most bol jedným z prvých, ktoré na Liptove postavili, do užívania ho odovzdali v roku 1984. Pri zisťovaní technického stavu ľavého mosta v roku 2018 sa zistilo, že je v havarijnom stave. Vylúčili z neho dopravu, ktorú presmerovali na pravý most. Ten by mal byť v poriadku.

Začnú na jar

„Podbanské na D1 pri Liptovskom Hrádku je v havarijnom stave a dlho znepríjemňoval život motoristom. Našťastie sa nám aj tu podarilo pohnúť veci vpred. Ešte koncom minulého roka Národná diaľničná spoločnosť vysúťažila

zhotoviteľa a dnes už máme vydané právoplatné stavebné povolenie. Žiaľ, stavebné práce sa pre nepriaznivé počasie začnú až s príchodom jari. Nepôjde pritom o opravu, ale starý ľavý most (D1-229) sa kompletne zbúra a na jeho mieste postavíme nový,“ napísal Andrej Doležal, minister dopravy minulý týždeň na sociálnej sieti.

Nový most bude mať dĺžku 150 metrov, šírku 15 metrov a výšku 8,30 metra.