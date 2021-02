Modernizácia pre pandémiu mešká

Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši prechádza rozsiahlou modernizáciou. Vodu chcú pustiť 10. apríla aspoň do jedného kanála.

23. feb 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Rozsiahla modernizácia staručkého vodného areálu v Liptovskom Mikuláši prebieha od jej začiatku takmer nepretržite, okrem pár dní, kedy na Liptove udreli silné mrazy. No i napriek tomu je projekt modernizácie v časovom sklze.



Prečo, to nám povedal prezident Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a tajomník mikulášskeho Kanoe Tatra Klubu Ivan Cibák.

„Už teraz vieme povedať, že májový termín nestíhame. Aj keď sa pracuje takmer nonstop, okrem pár dni, tak sa to nestíha. Hlavnou príčinou bola covid pandémia, ktorá začiatok realizácie posunula, plus nejaké ďalšie obmedzenia s tým súvisiace. Avšak, všetko musíme a budeme tlačiť, aby sme mohli spustiť aspoň trať číslo jedna – Váh. Vodu chceme do tohto kanála pustiť 10. apríla. Je to pre nás a našich pretekárov veľmi dôležité, pretože na to nadväzuje mnoho iných vecí. Nehovoriac o tak dôležitej tréningovej príprave do olympijskej sezóny a jarných nominačných pretekov.“





Cibák sa zatiaľ s myšlienkou, že by sa vodu nestihlo spustiť, zatiaľ nezaoberá, pretože verí, že sa to podarí.

Na spustenie vody do spomínanej trate musia dokončiť dve, respektíve tri klapky, ktoré prehradia vodu, aby mohli pracovníci pokračovať na druhej strane na dobudovaní vodnej pumpy a výťahu.

Liptovskí vrcholoví pretekári vo vodnom slalome sú skoro všetci momentálne vo svete, kde sa pripravujú na vode a v teple.

Ich príchody sú naplánované tak, aby sa po návrate mohli zapojiť do tréningu na vode doma na Liptove. I preto sú termíny spustenia vody dôležité.

