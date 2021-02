Na Háji sa začal hromadiť odpad z fastfoodov

25. feb 2021 o 7:55 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Odpadkové koše na vrchovine Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši sú v posledných týždňoch denne preplnené odpadom z objemných obalov. Nechávajú ho tam návštevníci, ktorí tam okrem prechádzky po novom prichádzajú aj s cieľom konzumácie jedla z miestneho fastfoodu. Zamestnanci verejnoprospešných služieb (VPS) mesta v jeden deň koše vyprázdnia, na druhý deň sú dovrchu naplnené opäť. Radnica preto žiada návštevníkov, aby si odpad odnášali so sebou.

Zástupca liptovskomikulášskeho primátora Ľuboš Trizna zdôraznil, že Háj Nicovô je oddychovou a súčasne pietnou zónou. Udržiavanie poriadku by podľa neho pre návštevníkov malo byť samozrejmosťou. "Prosíme ľudí, ktorí si na Háj prídu skonzumovať jedlo, aby si obaly z neho zvážali so sebou. Nainštalovali sme sem už niekoľko nových odpadkových košov, no stále to nie je postačujúce. Nechceme si predsa urobiť z tejto lokality smetisko a nechceme sem ani pridávať toľko smetných nádob, že bude mať človek pocit, že nie je v prírode, ale na zbernom dvore," vyzval.

V zime býva cesta na Háj pre smetiarske vozidlá často neprístupná, čo sťažuje situáciu s vyvážaním odpadu. "Od jari do jesene vyvážame odpad z Hája pravidelne. V zime by sme uvítali, keby ľudia nádoby neplnili obalmi, ako sú nepostláčané krabičky alebo kartónové držiaky na poháre," povedal Martin Kögel z VPS.

Na spodnom vyhliadkovom parkovisku nainštalovalo mesto v minulom roku štyri odpadkové koše, dva pribudli k vyhliadke a ďalšie štyri sú na hornom parkovisku pod pamätníkom. V lokalite sa tak momentálne nachádza desať nádob na odpadky.