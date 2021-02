Napriek zrelšiemu veku mu chuť vrátiť sa na ihrisko nechýba

Tréner Peter Hoferica nový model nepovažuje za najlepšie riešenie. Futbalistom Družstevníka Liptovská Štiavnica v III. lige po dvanástich kolách, keď mužstvá nenaplnili ani program jesennej časti, patrí desiata priečka (5 víťazstiev – 1 remíza – 6 prehier).

25. feb 2021 o 13:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Obecný tím v spoločnosti zväčša miest, aj so štatútom okresu, vedie skúsený hrajúci tréner Peter Hoferica, ktorý počas svojej aktívnej kariéry pôsobili na mnohých futbalových adresách.



Hrával aj za Ružomberok, Dunajskú Stredu, Rimavskú Sobotu, Tatran Liptovský Mikuláš, Lučenec, pričom okúsil tiež cudzinu – MFK Karviná (ČR), RKS Raków Czestochowa (Poľ.) a SV Scheibbs (Rak.).

S 37-ročným Petrom Hofericom sme hovorili hlavne o dopade súčasnej pandemickej situácie na amatérsky a mládežnícky futbal.



Aké má pocity bývalý profesionálny futbalista, keď pokračujú len dve profesionálne súťaže a celá ostatná pyramída vrátane mládeže úplne stojí, aj čo sa týka tréningového procesu?

Sú veci, ktoré človek môže ovplyvniť, no tiež také, na ktoré nemá dosah. My s touto výlukou nedokážeme spraviť nič. Samozrejme, veľmi ma to mrzí, veď aj sám by som si veľmi rád kopol do lopty, išiel zatrénovať či zahrať zápas.