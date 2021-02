Keďže bol vzrastom najvyšší, išiel do brány medzi žrde – a tam aj zostal

Jedným z piatich nových členov Siene slávy Liptovského futbalového zväzu (LFZ) je aj bývalý dlhoročný brankár a potom tréner, najmä mladej zmeny, Ján Macík.

25. feb 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOV. „U nás v Liptovských Revúcach nebolo žiacke družstvo. S futbalom som začínal v školskom výbere v Liptovskej Osade, kde som vtedy navštevoval druhý stupeň základnej školy. Za túto obec som potom hrával v žiackej kategórii do 13 rokov. Keď som mal 14, prišiel návrat domov, do revúckeho dorastu,“ rozhovoril sa 75-ročný Macík.



Ako chlapec najprv „koženú“ sproboval ako hráč, no veľmi rýchlo sa ocitol medzi žrďami. „Raz v Osade neprišiel brankár a keďže som bol najvyšší, táto rola prischla mne,“ oprášila naša regionálna futbalová osobnosť ďalšiu spomienku.

Keďže ďalšou adresou v živote Macíka bola Stredná priemyselná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši, mladý gólman zmenil aj svoje klubové farby.

„Neskôr, keď som bol dorastenec, najprv v predzápase v mojej kategórii som stál v