Body do tabuľky Liptákom stále nepribúdajú

Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš si žiadne body nepripísali ani v zápase proti hosťom z Nových Zámkov. Nové Zámky tak zvíťazili v zápase 43. kola Tipos extraligy 3:1. Pre Liptákov to bola siedma prehra po sebe.

28. feb 2021 o 22:18 TASR, Tomáš Kučera

Liptovský Mikuláš. Priebeh stretnutia: Vo vyrovnanej prvej tretine sa najväčšie šance zrodili až pred jej koncom. Prvú mal domáci Michalík, ale v prečíslení ho vychytal brankár Kiviaho. Na druhej strane odpovedal Števuliak, ale ani on neuspel, domácich zachránil výborným zákrokom brankár Kozel.

Góly padali až po prestávke. Hostia z Nových Zámkov išli do vedenia, keď nahodený puk od modrej čiary poslal do bránky Holenda. Vyrovnať mohol Štrauch, ale v prečíslení neprihral presne svojmu spoluhráčovi. Zámčania si potom vytvorili tlak, ktorý korunovali v 38. minúte zásluhou Iacobellisa.



V tretej tretine Zámčania svoju aktivitu ešte zvýšili a jasne kráčali za víťazstvom. Domáci im nestačili najmä v pohybe, triumf hostí napokon spečatil Västilä. V závere duelu sa napokon podarilo Hunovi prekonať Kiviaha, ale zverenci Gergelyho Majorossa napokon dokázali bodovať už v piatom zápase za sebou, pričom si v nich pripísali tretie víťazstvo.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Mikron Nové Zámky 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 58. Huna (Štrauch, Surový) - 25. Holenda (Fereta, Doggett), 39. Iacobellis (Varga, Jurík), 48. Västilä (Iacobellis, Doggett). Rozhodovali: Adamec, Lokšík - Šefčík, Bogdaň, vylúčení: 2:4 na 2 min, navyše Rogoň (N.Zámky) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Liptovský Mikuláš: Kozel – Kurali, Nemec, Mezovský, Pavúk, Rusina, Valtola, Droppa, Kapičák – Štrauch, Surový, Huna – Kiss, Oško, Michalík – Haluška, Uhrík, Vybiral – Kalousek, Parobek, Dunčko

Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Hain, Roman, Clarke, Holenda, Fereta, Petrík, Šeliga – Doggett, Iacobellis, Števuliak – Obdržálek, Seppanen, Okoličány – Majdan, Jurík, Varga – Rogoň, Ondrušek, Zahradník

