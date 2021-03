Okres Ružomberok bude čierny

Epidemiologická situácia sa v ružomberskom okrese zhoršila. Okres Liptovský Mikuláš farbu nemení.

2. mar 2021 o 19:09 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Podľa pravidiel takzvaného kovid automatu bude okres Ružomberok od budúceho pondelka 8. marca v najvyššom stupni varovania. Znamená to, že obyvatelia budú potrebovať pri ceste do práce 7-dňový test na koronavírus s negatívnym výsledkom.

Situácia v okrese je negatívna.

Test budú potrebovať obyvatelia okresu aj na výlety do prírody.

Od stredy 3. marca sú materské školy a prvý stupeň základných škôl otvorené len pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. V prípade čiernych okresov sa neodporúča otvárať škôlky a prvý stupeň základných škôl, tie by mali ale fungovať len pre zamestnancov kritickej infraštruktúry.

Rozhodnutie bude na jednotlivých samosprávach a zriaďovateľoch škôl.

Okres Liptovský Mikuláš od pondelka 8.marca zostáva v bordovej farbe. Aj tu ľudia potrebujú 7-dňový test pre dochádzanie do práce, na výlety do prírody ich netreba. Situácia v okrese by mala byť stabilizovaná.

Cestovať medzi okresmi za účelom výletu do prírody od 3. marca už nie je možné bez ohľadu na to, v akej farbe covid automatu sa okres nachádza.