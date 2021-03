Budúci zdravotníci majú dôvod na úsmev

Už sa nemusia učiť vo vetrovkách. Ich škola je jedna z najmodernejších.

4. mar 2021 o 5:50 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši dostala k 70. výročiu svojej existencie darček. Budúci zdravotníci sa budú pripravovať na povolanie v nových a moderných priestoroch hodných vzdelávania 21. storočia.

Zdravotníckej škole desaťročia chýbalo plnohodnotné a dôstojné zázemie. Niekoľkokrát sa museli sťahovať.

„Keď som do školy prišla, bola to len jedna chodba v liptovskomikuklášskej poliklinike, odborné učebne sme mali v suteréne,“ spomína dnes už bývalá dlhoročná riaditeľka školy Jana Profantová.

Učili sa vo vetrovkách

Potom sa presťahovali do budovy dnešného mestského úradu, kde fungovali 18 rokov. V roku 2008 sa premiestnili do budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Vrbickej ulici, školské priestory spoločne zdieľali do roku 2014, keď odborná škola zanikla a budova prešla do správy zdravotníckej školy.

Mala síce poctivé základy, ale bola zastaraná, študenti sa učili v nevyhovujúcich priestoroch, cez okná im fúkalo. Žilinský samosprávny kraj sa preto rozhodol školu kompletne opraviť. S prácami začala stavebná firma koncom roka 2019, dokončila ju v decembri 2020.

Nasledovali drobné úpravy a náročné sťahovanie z náhradných priestorov na Komenského ulici. Do prestavby investoval kraj štyri milióny eur z vlastného

rozpočtu. Celá prestavba trvala 15 mesiacov a pokiaľ to pandemická situácia dovolí, študenti strednej školy sa budú vo vynovených priestoroch učiť už od marca.

Technologické vychytávky

Do modernizácie investoval zriaďovateľ školy, Žilinský samosprávny kraj, 4,1 milióna eur.

„Škola je výnimočná na celom Slovensku. Oslavuje 70. narodeniny, má krásny a dokonalý darček. Stretla sa tu pekná architektúra, moderné riešenie, inovatívne prístupy. Sú to všetko podmienky na to, aby bol vzdelávací proces kvalitnejší, lepší. Prostredie je pre žiakov a pedagógov vľúdnejšie a hlavne zdravšie. Konečne nebudú sedieť v triedach vo vetrovkách, budú môcť seriózne vnímať všetky informácie, ktoré súvisia s ich vzdelávaním,“ povedala počas slávnostného otvorenia žilinská županka Erika Jurinová s tým, že je to najvyššia investícia z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.