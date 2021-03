Oravec: Ak sa nebude hrať, môže to ovplyvniť aj mládež

Ako to vyzerá v prvom tíme VI. ligy sme sa rozprávali s predsedom TJ Liptovský Ján Ľubomírom Oravcom.

4. mar 2021 o 14:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok V bráne Jedenástky roka 2020 LFZ opäť Juraj Španko Čítajte

Liptovský Ján. Pandémia pre nový koronavírus stále pokračuje, a preto stále nevieme presne povedať, kedy a či sa vôbec jarná okresná futbalová časť sezóny dohrá.

Liptovský futbalový zväz tiež stále čaká na nové informácie o ďalšom priebehu obmedzení či uvoľňovaní opatrení, aby vedel v prípade uvoľnení obmedzení čo najskôr nastaviť, v akom systéme a hernom pláne by bolo možné súťaž dohrať.

V šiestej lige je potrebné dohrať ešte dve kolá jesennej časti, ktoré sa na jeseň nestihli.

Liptovský Ján figuruje po tejto jesennej – nedohratej časti na prvom mieste. Podobne v popredí bol aj v minuloročnej sezóne ktorá bola celá anulovaná. Môže sa opäť tento scenár zopakovať?



Porozprávali sme sa s predsedom TJ Liptovský Ján Ľubomírom Oravcom.

Ako momentálne funguje klub TJ Liptovský Ján?



U nás je ticho. Nič sa nemôže, tak sa nič nerobí. Tak, ako to je určite aj v iných kluboch, tak futbalovo aktívne nefungujeme vôbec. Len doslova fungujeme na telefónoch, keď je niečo potrebne zariadiť.



Po jesennej časti figurujete na prvej priečke, kde vám chýba dohrať už len jedno stretnutie jesennej časti. Ak by sa ale v súťaži nepokračovalo a opäť by bola anulovaná,čo by to pre vás, ako druhýkrát lídrov VI. ligy, znamenalo?



Určite by to bolo veľmi smutné, ale asi by sme s tým už nič nespravili. Stále čakáme, ako to celé napokon dopadne. Neostáva nám nič iné. Ale ten život vo futbalovom dianí chýba, či už v tej aktívnej hráčskej štruktúre, trénerskej, ale i vo funkcionárskej. Určite keby človek vedel, že o nejaký čas možno tri-štyri týždne,