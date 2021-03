AJ Ružomberčan Marek Mastiš je medzi rozhodcovskou elitou

Mal len 26 rokov, keď absolvoval debut v našej najvyššej futbalovej súťaži. Vtedy rozhodca Marek Mastiš vystrelil do povedomia ako veľký talent.

4. mar 2021 o 18:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Počas doterajšej kariéry ružomberský arbiter, ktorý momentálne býva v Hviezdoslavove, zažil pekné obdobia, ale i ťažšie chvíle. V predchádzajúcej sezóne bol síce na druholigovej súpiske, no v jeseni po dvoch rokoch zase pískal na našom elitnom futbalovom poschodí. Išlo o dve stretnutia Sereď – Michalovce a Žilina – Sereď.



Aký to bol pocit opäť viesť zápasy Fortuna ligy?



Už si to ani nepamätám. Možno to chcelo viac danú chvíľu prežiť. Uvedomoval som si, že ide o veľa, ale necítil som dáky veľký stres. Mal som dobré nastavenie, človek neuvažoval nad tým, čo bude ďalej. V druhej lige som bol pod drobnohľadom a tieto stretnutia boli v mojom prípade aj akýmsi testom pre komisiu rozhodcov SFZ. V prvom zápase som hosťom vylúčil dvoch hráčov, jedna červená karta však bola neoprávnene vytiahnutá, no nemohol som danú situáciu stopercentne vidieť. Bola to hrubá chyba, ale aj podľa našej komisie išlo o okamih na preskúmanie VAR-om. Zároveň bolo konštatované, že manažérsky som duel zvládol. Myslím si, že druhý zápas mi veľmi dobre vyšiel, čo pozitívne ovplyvnilo moju naj-bližšiu budúcnosť. V zime ma presunuli do top skupiny rozhodcov.



Čo to pre vás znamená?



Určité zadosťučinenie, veď o takýto status som sa snažil strašne dlho. Od roku