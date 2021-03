V Liptovskom Michale používajú nosové testy, sú jediní v regióne

Obec ich prepláca seniorom a deťom do 12 rokov.

6. mar 2021 o 5:30 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MICHAL . „Je to ako bábätku, však?“ prihovára sa lekárka, ktorá robí v Liptovskom Michale odbery.

Obec už tretí týždeň testuje obyvateľov aj pomocou výrazne jemnejších nosových testov. Je jedinou na Liptove.

„To, že to nikde nerobia neznamená, že my to robiť nemôžeme,“ hovorí starostka Liptovského Michala Elena Tuková. Nebolo to jednoduché, ale ľudia v Liptovskom Michale nemajú z odberu strach.

Obyvatelia Liptovského Michala majú na výber. Klasické nosohltanové testy sú zadarmo, nazálne, ktoré sa zavádzajú len asi centimeter až dva, si ľudia platia. Seniori z Liptovského Michala aj deťom ich obec prepláca.

„Všetko je také isté, ako pri klasickom odbere z nosohtanu, teda nakvapkanie, vyhodnotenie testu. Len odber samotný je iný, jemnejší,“ vysvetľuje nám zdravotníčka.

Seniori si pochvaľujú

„Je to oveľa lepšie, nedá sa to ani porovnať, nie je to takmer vôbec cítiť,“ zhodujú sa manželia Hrompovci z Liptovského Michala.

Na testy chodia pravidelne, aby mohli ísť k lekárovi, do obchodu. Majú za sebou už aj niekoľko klasických, hlbokých a po tom, ako sa už tretí týždeň testujú nosovými, by nemenili.

„Takto nám to vymyslela starostka, stará sa o nás, vždy je tu na každom testovaní a pýta sa, či je všetko v poriadku, či to ľudí nebolí.“ Sami sme sa presvedčili, že hlavne starší ľudia odchádzajú z testovania pokojnejší.

Nemohla sa už pozerať na slzy

Elena Tuková, starostka Liptovského Michala s vyše troma stovkami obyvateľov sa skutočne krúti medzi ľuďmi na každom testovaní. Keď sledovala ich reakcie, nevôľu a často aj slzy z testovania, rozhodla sa hľadať cestu, ako protiepidemické opatrenia, medzi ktorými je aj povinné testovanie, aspoň trocha zmierniť.

„Už som sa nemohla pozerať na to, ako sa na tomto častom testovaní ľudia trápia, aj plačú. Videla som, že po štvrtom, piatom raze, mali ľudia už aj psychický problém a z dlhodobého hľadiska ich testovanie zaťažuje. Nie je mi to ľahostajné. Radili sme sa s lekárkou a tá nám povedala o jemnejšom spôsobe odberu z nosa,“ vysvetlila starostka.

Obec zakúpila nosové testy vo vlastnej réžii, po dohode s poslancami ich seniorom a deťom do 12 rokov preplácajú, ostatní obyvatelia obce si za ne zaplatia 8,8 eura, teda toľko, za koľko ich obec nakúpila.

Certifikované testy

„Ide o certifikované testy, ľudia dostanú štandardný certifikát o výsledku testu,“ hovorí starostka s tým, že hoci si ich musí časť obyvateľov preplácať, záujem o ne je výrazný.

Testujú nimi hlavne domácich. Správa o tom, že v dedine robia jemné a certifikované testy sa ale rozniesla, chodia aj z iných dedín.

„Ak nás poprosí niekto, kto má z rôznych dôvodov problém s klasickým nosohltanovým testom, samozrejme, pomôžeme,“ dopĺňa starostka.

Piatky sú v Liptovskom Michale už klasicky testovacie, začínajú o 16. hodine, končia o 20. hodine. Za štyri hodiny prejde rukami odberného týmu približne 160 až 170 ľudí. Okres Ružomberok je od 8. marca v čiernej farbe, odrazilo sa to aj na vyššom počte otestovaných vo ostatnom kole.

Obec nakúpila aj slinové testy, tie bude používať pre svoje interné potreby napríklad pred zasadnutím zastupiteľstva .