Vlhová vyhrala obrovský slalom v Jasnej: "Splnil sa mi sen"

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Jasnej. V nedeľňajšej súťaži odsunula o 16 stotín na druhú priečku Novozélanďanku Alice Robinsonovú, tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,37). Talianka Marta Bassinová obsadila štvrté miesto (+0,96), čo jej stačilo, aby v predstihu získala malý krištáľový glóbus.

7. mar 2021 o 14:17 TASR, Tomáš Kučera

JASNÁ. Vlhová si pripísala si na konto 19. triumf v SP, z toho piaty v "obráku". V tejto disciplíne zaknihovala prvé víťazstvo v sezóne, predtým v obrovskom slalome naposledy triumfovala v januári 2020 v talianskom Sestriere. Dvadsaťpäťročná Slovenka navyše skresala manko na líderku SP Laru-Gutovú Behramiovú, v celkovom poradí zaostáva za Švajčiarkou už iba o 36 bodov.



"Ťažko sa mi hľadajú slová. Je to niečo úžasné. Každý, kto sleduje tento šport, vie, že som v predchádzajúcich obrovských slalomoch nebola v dobrej forme a trápila som sa v nich. Snažila som sa to zmeniť, vymenila som lyže za ľahšie a začala postupne cítiť istotu. Veľmi som túžila zajazdiť dobre na domácej trati. Chceli sme tu vyhrať, ale boli sme realisti vzhľadom na moju formu. Keď som zistila, že som zvíťazila, začala som plakať. Úprimne, netuším, či som niekedy mala také emócie, ako dnes. Bol to môj sen zvíťaziť tu, na domácej trati, dokázať, že na to mám," povedala Vlhová pre RTVS. Sebavedomie jej dodalo druhé miesto v sobotnom slalome: "Veľmi mi pomohla moja mentálna trénerka, bez nej by som nedokázala byť tu doma taká pokojná. Sú to obrovské tlaky. Sama som bola prekvapená, ako to zvládam."



Na severnom svahu Chopku vládlo jasné, slnečné počasie, oproti sobote bola podložka ešte ľadovejšia. Prvé kolo sa najviac vydarilo Shiffrinovej, išla s citom a našla ideálny rytmus. Vlhová predviedla v domácom stredisku so štartovým číslom 3 takisto plynulú jazdu, na prvých dvoch medzičasoch za Američankou iba mierne zaostávala, na treťom medzičase už viedla o dve stotinky, nakoniec sa za ňu zaradila na priebežné druhé miesto. "Išlo sa mi oveľa lepšie ako v predchádzajúcich obrovských slalomoch," uviedla Vlhová pre RTVS.

"Bola som pred pretekmi nastavená tak, že pôjdem naplno, že nemám čo stratiť. Konečne som predviedla moju jazdu, aj keď v spodnej časti som trochu urobila chybu. Veľký problém mi robilo meniace sa svetlo, keď som prechádzala zo slnka do tieňa. V prvých dvoch bránach som v podstate nič nevidela. Od začiatku som sa snažila chytiť rytmus, aby som sa do toho dostala. V strednej pasáži som sa cítila veľmi dobre, akurát tú spodnú časť som mohla zajazdiť lepšie. Je mi však jedno, na ktorom som mieste, som hlavne spokojná, že som mala konečne dobrý pocit z mojej jazdy."

Zatvorené brány príliš nesedeli Taliankam, s agresívnym prejavom nemali na tomto svahu šancu jazdiť v popredí. Obhajkyňa veľkého glóbusu Federica Brignoneová išla priamo na brány, viackrát zaváhala, nenašla rytmus a v cieli mala stratu 91 stotín. Hneď pred ňu sa zaradila Bassinová (+0,84). Prvýkrát v elitnej pätnástke štartovala Poľka Gasienicová-Danielová a výhodné číslo plne využila, keď zašla tretí najlepší čas (+0,49). Prekvapila aj Američanka Nina O'Brienová, ktorá s číslom 19 zaostala za Shiffrinovou iba o 49 stotín a patrilo jej nádejné štvrté miesto. Prepadli Švajčiarky, líderka SP Gutová-Behramiová bola až štrnásta (+1,78).



Druhé kolo bolo postavené priamejšie, kľúčové bolo nestratiť rýchlosť, aj drobné zaváhania sa mohli kruto vypomstiť. Čerstvá majsterka sveta v tejto disciplíne Gutová-Behramiová išla s maximálnym rizikom, svoju jazdu v spodnej časti ešte vygradovala a dostala sa do vedenia. Nevydržala v ňom však dlho, keďže jej čas prekonala hneď ďalšia pretekárka, Ramona Siebenhoferová. Rakúšanka sa vydarenou jazdou vyšvihla do elitnej desiatky. Z líderskej priečky ju zosadila až siedma po 1. kole Robinsonová, a to aj napriek veľkej chybe v strmine.



Novozélanďanka zariskovala a najlepšou jazdou v 2. kole poskočila až na pódium. Talianky nepresvedčili ani v 2. kole, Brignoneovej aj Bassinovej chýbali ľahkosť. Bassinová sa zaradila na priebežnú druhú pozíciu, čo jej však stačilo na istotu zisku malej gule. Potom O'Brienová nevyužila veľkú šancu, skĺzla sa na vnútornej lyži a skončila mimo trate. Svoju jazdu nedokončila ani Gasienicová-Danielová, ktorá zavadila o bránu a vypadla krátko pred cieľom. Vlhová šla od úvodu plynulo, držala si ideálnu líniu, síce postupne strácala z 82-stotinového náskoku, do cieľa však doviezla 16 stotín k dobru na Novozélanďanku a hodila rukavicu Shiffrinovej. Pred jazdou Američanky museli pracovníci na trati opraviť zlomenú bránu. Shiffrinová si držala rytmus, ale chýbala jej iskra a klesla o dve priečky až na tretie miesto.



Seriál SP žien sa teraz presúva do Are, vo švédskom stredisku sú v piatok a sobotu na programe dva slalomy. Sezóna vyvrcholí finálovými pretekmi vo švajčiarskom Lenzerheide (17.-21. marca).

