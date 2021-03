Proti Slovanu sa Liptáci držali, no body nebrali

Domáci Liptáci nestačili ani v treťom zápase uplynulého týždňa keď podľahli v nedeľu (7. 3.) v 46. kole silnému súperovi bratislavskému Slovanu 1:4. Pre Mikuláš to bola desiata prehra v sérii.

7. mar 2021 o 20:37 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hostia boli od úvodu aktívnejší, zahrali si presilovku a Paluso trafil žrď. Ich tlak však zastavil faul Ondriša a aj keď domáci nevyužili presilovku, presadili sa pár sekúnd po jej konci. Oško poslal tvrdú strelu z ľavého kruhu, Parks vyrazil puk do Dunčka a od neho sa odrazil do siete. Slovan však vyrovnal presne za minútu, keď sa ocitol sám pred Kozlom Harris a bekhendom poslal puk pomedzi jeho betóny - 1:1. V ďalších minútach pokračoval veľký nápor hostí, ktorý vyústil do druhého gólu v 12. minúte. Opäť sa presadil Harris a opäť pomedzi betóny, tentokrát strelou spomedzi kruhov. Domáci tréner následne poslal do bránky Bátoryho. V ďalších minútach sa tempo upokojilo a chýbali i vyložené šance. Liptáci si v závere tretiny zahrali presilovku, ale bez gólového zápis.



Dohrali ju v úvode druhej tretiny, nasledovala ďalšia po faule Brodzinského, ale domáci počas nej takmer inkasovali, keď sa dostal do úniku Matoušek. Proti Bátorymu však nepochodil. Slovan sa opäť dostal do tempa, súpera zatlačil, vypracovali si šance, no na gól čakal až do záveru druhej tretiny. V 40. minúte využil početnú výhodu tvrdou ranou od modrej Brodzinski - 1:3.

V 42. minúte mohli definitívne spečatiť triumf hostí najprv Bortňák a po ňom z dorážky Matoušek, ale Bátory bol proti. Potom neuspeli domáci počas presilovky. Slovan si v ďalšom priebehu strážil náskok a v 52. minúte ho vylepšil v početnej výhode Zigo - 4:1.

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Góly: 7. Dunčko (Oško, Kapičák) - 8. Harris (O'Donnell, Peluso), 12. Harris (O'Donnell), 40. Brodzinski (O'Donnell, Harris), 52. Zigo (Peluso, O'Donnell). Rozhodovali: Kalina, Šefčík - Gegáň, Hercog, vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: Kalousek 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Liptovský Mikuláš: Kozel (12. Bátory) – Nemec, Kurali, Kapičák, Mezovský, Pavúk, Rusina, Valtola, Droppa – Rud. Huna, Uhrík, Štrauch - Michalík, Oško, Dunčko - Vybíral, Lištiak, Kalousek - Židek, Parobek, Duran

Slovan Bratislava: Parks – Ališauskas, Valach, Štajnoch, Bačík, Brodzinski, Maier, Beňo – O'Donnell, Harris, Peluso – Matoušek, Zigo, Lukošík - Rapáč, Bortňák, Kundrík - Jendek, Uram, Ondriš - Ožvald

