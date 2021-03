Hokejovými vzormi sú mu dedo a otec

V minulosti patril k dlhoročnej pevnej kostre mikulášskeho extraligového áčka. Úspešnú hokejovú kariéru ukončil vo svojich 33 rokoch. Teraz sa dres s jeho menovkou na extraligovom ľade objavuje opäť. Reč je o Antonovi Kalouskovi a jeho synovi Simonovi.

9. mar 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Marek Uram: Talent je len päť percent Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. To, že jablko nepadne ďaleko od stromu, v hokejovej rodine Kalouskovcov platí už po tretiu generáciu.

Ako prvý začínal s hokejom najstarší člen rodiny Anton Kalousek st. Ďalej to pokračovalo jeho synom a dnes už otcom Antonom, ktorý už v aktuálnom ročníku fandí svojmu 21-ročnému synovi Simonovi. Ten je súčasťou extraligového tímu MHK 32 Liptovský Mikuláš. Ešte v minulej sezóne si dokonca spolu aj zahrali v jednom tíme, keď obliekali dresy druholigového mikulášskeho béčka.

Antona Kalouska a jeho syna Simona sme trošku vyspovedali.





Dres s vašou menovkou pokračuje v hokejovej najvyššej slovenskej súťaži. Ako to vnímate ako otec?



Veľmi ma to, samozrejme, teší, že sa dokázal prebojovať takto vysoko. Ale musím hneď poznamenať, že ešte to nie je tak, ako by si to asi oco predstavoval. Je stále pomerne mladý. Vidím v ňom istý hokejový talent, takže verím, keď na sebe ešte popracuje, že by to mohlo byť a bude ešte lepšie.



Určite ho v zápasoch sledujete. Ako by ste zhodnotili jeho hru?



Tak ako mu veľmi fandím, tak na druhej strane som zas asi aj jeho najväčší kritik. Trošku mi chýba na ľade mierna istota s pukom. Možno sa musí do hry ešte viac dostať, akoby sa niekedy bál, že spraví niečo zlé a bude za to káraný, pretože viem, že to vie. Ešte to musí prejaviť. Ale je to súčasťou mužského extraligového hokeja, predsa len hrať juniorku a mužskú ligu je pomerne rozdiel. Ale ten potenciál tam je a ja sa mu budem snažiť aj v tomto smere pomôcť.



Rozoberáte zápasy aj doma?



Áno, rozprávame sa doma o tom. Ale nejak moc do toho nevstupujem. To nechávam na ich trénerov. Skôr sa to snažím prirovnať k tomu, ako by som ja v tom momente zareagoval a zahral. A to, či si z toho niečo zoberie, je už na ňom.



Je v štýle či prejave hry nejaká podobnosť s tou vašou z mladíckych čias?



Seba v jeho veku ani neviem posúdiť. No takou najväčšou zaujímavosťou je asi to, že ja som bol ľavák a on hrá zas na pravú stranu.



Ešte prednedávnom ste dokonca korčuľovali v jednom tíme spoločne? Aké to bolo?



Áno, hrávali sme pár zápasov spolu druhú ligu za mikulášske béčko. A bolo to