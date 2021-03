Ružomberok zostáva čierny, Liptovský Mikuláš bordový

Situácia sa na Liptove v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezlepšila, ale ani nezhoršila.

9. mar 2021 o 18:57 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Okres Ružomberok zostáva aj od 15. marca v čiernej farbe na kovid automate, znamená to najvyšší stupeň varovania. Obyvatelia okresu budú potrebovať nie starší ako 7-dňový negatívny antigénový alebo PCR test na cestu do práce, ale aj do prírody vo vlastnom okrese. Situácia je v okrese stabilizovaná, nezhoršuje sa.

Okres Liptovský Mikuláš aj naďalej zostáva v bodovej farbe. Aj tu potrebujú ľudia 7-dňový test, ale do prírody ho nebudú potrebovať. Situácia je stabilizovaná.