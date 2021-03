Vlhová sa po 20. triumfe vrátila na čelo celkového poradia

Petra Vlhová dosiahla jubilejný dvadsiaty triumf na podujatiach Svetového pohára a vrátila sa na čelo celkového poradia. V piatkovom slalome v Are zvíťazila o 20 stotín sekundy pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaostala o 0,64 s.

12. mar 2021 o 18:04 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ARE. Dvadsaťpäťročná Slovenka si z dvadsiatich úspechov pripísala v tejto disciplíne tucet. Na čelo hodnotenia prestížneho seriálu sa dostala o 64 bodov pred Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá vo Švédsku absentuje a sústredí sa na budúcotýždňové finále SP v Lenzerheide.

Vlhová vyhrala štvrtý slalom v tejto sezóne po dvoch triumfoch v Levi a jednom v Záhrebe. V klasifikácii disciplíny si upevnila vedenie, pred Shiffrinovou má náskok 85 bodov a je blízko k obhajobe malého glóbusu. Radovala sa v druhých pretekoch SP za sebou po obrovskom slalome v Jasnej, počet svojich pódiových umiestnení zvýšila na 44.

"Každé víťazstvo je pre mňa dôležité, aby som získala sebavedomie a aby som sa cítila lepšie. Čoraz viac sa blížime ku koncu sezóny. Vždy som sa koncentrovala na moje lyžovanie a nerozmýšľala som o bodoch ani glóbusoch. Je stále ťažšie nemyslieť na to, lebo úprimne, začínam byť unavená, sezóna trvá od októbra. Je náročné zostať pokojná, ale chcem lyžovať tak, ako viem. Čo sa stane, to sa stane," povedala Slovenka v prvej televíznej reakcii.





Vlhová v červenom drese odštartovala prvý z dvoch slalomov vo švédskom stredisku, kde v roku 2015 slávila svoje premiérové víťazstvo v pretekoch SP, s číslom 1. Od úvodných bránok sa pustila agresívne, na mäkšej podložke sa na rytmickej trati s terénnymi vlnami snažila o krátke zábery. Vypracovala si značný náskok, viedla o 41 stotín sekundy pred Shiffrinovou, priebežne tretia bola Liensbergerová s odstupom 0,57 s.



Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Liensbergerová spravila v prvom kole dve viditeľnejšie chyby. Shiffrinová išla typicky čisto, no najmä v dolnej pasáži jej chýbalo viac šťavy. Pod sekundu sa zmestila už jedine Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá na štvrtej pozícii zaostala 0,68 s. Česká reprezentantka Martina Dubovská, ktorá žije v Liptovskom Mikuláši, sa prvýkrát v kariére predstavila v žrebovanej skupine 8-15. Trať sa však rýchlo rozbíjala a už s číslom 9 sa musela popasovať s nerovnosťami. Figurovala na ôsmej priečke s mankom 1,75 s na líderku.



V druhom kole bola zjazdovka ešte zničenejšia a lyžiarky si museli dávať pozor na ryhy. Trať navyše bola menej rytmická s viacerými zatvorenými bránkami. Dubovská išla príliš opatrne na úkor dynamického poňatia a vo výsledkovej listine klesla na trinástu pozíciu. Najlepšie pretekárky aj v týchto náročných podmienkach nachádzali spôsoby, ako zrýchľovať. Holdenerovú na čele vystriedala Liensbergerová, Shiffrinová urobila vo vrchnej pasáži veľkú chybu a takmer vypadla, situáciu však dokázala ustáť. Stratu rytmu a rýchlosti už nedohnala a zaradila sa za Liensbergerovú. Vlhová na prvom medzičase zvýšila náskok na vyše sedem desatín, potom to už bol boj s traťou, ktorý až do cieľa zvládla v zelených číslach.

Výsledky piatkového slalomu SP v Are:

1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:45,16 min., 2. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,20 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,64, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,69, 5. Lena Dürrová (Nem.) +1,67, 6. Franziska Gritschová (Rak.) +1,80, 7. Michelle Gisinová (Švaj.), Ana Buciková (Slov.) obe +1,91, 9. Paula Moltzanová (USA) +2,23, 10. Kristin Lysdahlová (Nór.) +2,39

Celkové poradie SP (po 28 z 33 súťaží):

1. VLHOVÁ 1320 bodov, 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1256, 3. Gisinová 1005, 4. Marta Bassinová (Tal.) 840, 5. Shiffrinová 835, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 817



Poradie v slalome (7 z 9):

1. VLHOVÁ 580 bodov, 2. Shiffrinová 495, 3. Liensbergerová 490, 4. Gisinová 411, 5. Holdenerová 355, 6. Laurence St-Germainová (Kan.) 176

