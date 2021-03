Liptáci dostali sedem od Bystričanov

Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2. Naplno zabodovali po štyroch dueloch, domáci, ktorým v tabuľke beznádejne patrí posledné dvanáste miesto, utrpeli 38. prehru v riadnom hracom čase v základnej časti.

12. mar 2021 o 19:32 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŚ. Priebeh zápasu: Do vedenia sa dostali hostia v 9. minúte zásluhou Bretona, ktorý v presilovej hre zužitkoval prihrávku z pravej strany a tečoval puk za chrbát brankára Bátoryho. O osem minút neskôr bol už náskok Banskej Bystrice dvojgólový po tom, ako Faško-Rudáš našiel Lampera a ten skóroval do odkrytej siete. Domáci v úvodnej tretine nezložili zbrane, v 19. minúte znížil strelou švihom Dunčko. O niekoľko desiatok sekúnd už bolo vyrovnané, na 2:2 upravil z dorážky Štrauch a do kabín sa išlo za nerozhodného stavu.



Všetko podstatné "vybavili" Banskobystričania na začiatku druhého dejstva. V 22. minúte ich vrátil do vedenia Breton svojím druhým zásahom v zápase a keď v tej istej minúte prekonal Bátoryho aj Mlynarovoič, došlo k striedaniu v bránke Liptovského Mikuláša. Ani Kozel si však dlho neudržal čisté konto, už v 24. minúte zvýšil na 5:2 z pohľadu hostí Jago.

"Barani" svojho súpera nešetrili ani v tretej tretine, už 40 sekúnd po úvodnom vhadzovaní tečoval po strieľanej prihrávke Faška-Rudáša puk do siete Ihnačák. V 43. minúte pridala Banská Bystrica ďalší gól, tentoraz sa presadil Výhonský. Po jeho zásahu sa do bránky vrátil Bátory a po individuálnej akcii Bretona zmaril pokus protihráča o hetrik.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC'05 Banská Bystrica 2:7 (2:2, 0:3, 0:2)

Góly: 19. Dunčko (Michalík, Valtola), 20. Štrauch (Uhrík, Droppa) – 9. Breton (Ihnačák, Faško-Rudáš), 17. Lamper (Faško-Rudáš, Ďatelinka), 22. Breton (Ihnačák, Lamper), 22. Mlynarovič (Vašaš), 24. Jago (Breton, D’Aoust), 41. Ihnačák (Faško-Rudáš, Breton), 43. Výhonský (Tamáši). Rozhodovali: Štefik, Müllner - Hercog, Jurčiak, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Bátory (22. Kozel, 43. Bátory) – Droppa, Kurali, Pavúk, Mezovský, Valtola, Rusina, Duran – Huna, Uhrík, Štrauch – Michalík, Oško, Dunčko – Vybiral, Haluška, Kiss – Židek, Parobek, Kalousek

HC'05 Banská Bystrica: Belányi – Jago, Breton, Ďatelinka, Cardwell, Bdžoch, Ganz, Kriška, Hudec – Faško-Rudáš, Ihnačák, Lamper – Vašaš, Mlynarovič, Melcher – D’Aoust, Sojka, Sloboda – Výhonský, Tamáši, Kabáč

