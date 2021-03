Odohrať aspoň nejaké kolá a súťaže uzatvoriť

Hovorili sme s predsedom Liptovského futbalového zväzu Igorom Repom, ktorý objasnil otázniky k dnešnej nelichotivej situácii v nižších futbalových súťažiach na Liptove.

16. mar 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOV. Čo nevidieť by sa už o slovo hlásil regionálny futbal. Zase by ožili dedinské ihriská a priaznivci nášho najpopulárnejšieho športu by si vyplnili predovšetkým nedeľné popoludnia. Hnusoba, ktorá ničí celý svet, s názvom COVID-19 zatiaľ neumožní spustiť jar na amatérskej úrovni.



V závere marca (27. a 28.) sa mal podľa pôvodného vyžrebovania spustiť regionálny futbalový kolotoč aj u nás. Pri tejto príležitosti sme hovorili s predsedom Liptovského futbalového zväzu (LFZ) Igorom Repom.

Už pred rokom futbalová rodina zostala sklamaná, keď celá jar bola bez futbalu v nižších súťažiach, ako to všetko vnímate?

Plne si uvedomujem, že práve malo vrcholiť obdobie príprav na druhú polovicu sezóny. Za štandardných podmienok by sa už ľudia tešili na víkendy, na jarné zápasy, na súboje o postup či zotrvanie v súťaži. Súčasná vážna epidemiologická situácia nám neumožňuje v stanovenom termíne dostať mužstvá a družstvá na hracie plochy. Bol by som však veľmi rád, ak by sa nám podarilo odohrať zostávajúce zápasy z jesene a pridať aspoň pár jarných kôl.

Súčasnú pandémiu rieši aj novelizovaný súťažný poriadok, čo z neho pre LFZ vyplýva?

Tá najzásadnejšia zmena dáva možnosť sezónu uzatvoriť ako regulárnu a nie anulovať, keď sa odohrá aspoň polovica stretnutí, a to aj